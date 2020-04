Brak rzetelnej informacji wydłuża kryzysy. Warto wiedzieć, co robią inni

Mamy dziś kryzys, z jakim nikt z nas nie miał dotąd do czynienia. Wyniki naszego badania mogą wskazać model myślenia większości, pozwolić na porównanie własnych decyzji z decyzjami innych przedsiębiorców, a więc stworzyć obraz rynku, jakiego możemy się spodziewać w nadchodzącym kwartale – mówi Mira Fronczek, prezes zarządu instytutu badawczego BCMM - badania marketingowe. Badanie to jest częścią projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki związanego z Europejskim Kongresem Gospodarczym i animowanego przez jego organizatora – Grupę PTWP.

Należałoby zadać pytanie, czego uczymy się w trakcie kryzysów? Czy w ogóle mamy narzędzia pozwalające się przygotować do nich – przecież w gospodarce rynkowej zdarzają się cyklicznie.- To prawda. W kryzysach ekonomicznych zawsze są jakieś ścieżki wyjścia. Dla naszej firmy w roku 2012 i 2013 roku takim ratunkiem był eksport usług. Wówczas sporo badań realizowaliśmy na rynkach obcych. Dziś takiej odskoczni nie mamy, bo cała światowa gospodarka jest w podobnej sytuacji.Ten kryzys jest wyjątkowy i wpłynął także na kształt naszego badania. Zwykle celem badań marketingowych jest badanie opinii, a nie strategii działania na przyszłość, bo to zwykle jest elementem chronionym przez firmy. Sytuacja w tym kryzysie jest jednak tak niecodzienna, że postanowiliśmy o to spytać, aby umożliwić przedsiębiorcom pewne odniesienie do działań większości, do tego rodzaju zbiorowej mądrości, o jakim wspominałam.Zwykle lepiej się czujemy, mając świadomość, jak z sytuacją zamierzają sobie radzić inni. Brak rzetelnej informacji, izolacja, zagubienie przedłużają czas gospodarczego wyhamowania i spodziewanej recesji.W ankiecie zadaliśmy również pytanie o ewentualne pozytywne efekty obecnej, trudnej sytuacji dla prowadzenia biznesu w przyszłości. Mam nadzieję, że odsetek odpowiedzi „nie przyniesie żadnych pozytywnych zmian” będzie nieznaczny.