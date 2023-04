Brak specjalizacji okazał się dobrym rozwiązaniem dla polskiej gospodarki

Nasza gospodarka jest zaskakująca odporna na kryzys. Paradoksalnie to brak zdefiniowanej specjalizacji w poszczególnych branżach pozwolił nam przetrwać spowolnienie gospodarcze - mówiła na sesji "Odporna gospodarka Europy" posłanka PiS, była wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Otwarte staje się pytanie, czy podanie przez poszczególne rządy krajów unijnych kroplówki z pomocą publiczną prowadzi w konsekwencji do zaburzenia obowiązujących zasad konkurencji. Dziś wszystkie firmy działające w Unii Europejskiej, w tym także polskie mają do czynienia z ogromnymi dylematami związanymi z lokalizacją nowych inwestycji.

- Potrzebujemy bardzo odpornej gospodarki. Jednak dziś musimy podjąć reakcją na decyzje podjęte przez administrację amerykańską w ramach pakietu antyinflacyjnego. Europa nie jest w stanie konkurować w tym wyścigu ze Stanami Zjednoczonymi, a Polska nie będzie mogła przeznaczyć tak dużych środków na wsparcie inwestycji - powiedziała podczas sesji "Odporna gospodarka Europy" na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Jednak polska gospodarka na tle państw unijnych ma jedną zasadniczą przewagę, my jesteśmy odporni na kryzys. Brak jasno określonej specjalizacji w gospodarce paradoksalnie okazał się bardzo dobrym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do Czech czy Słowacji, gdzie przemysł samochodowy stanowi istotną część PKB (Produktu Krajowego Brutto) oraz eksportu, my mamy dużo większy poziom dywersyfikacji.

W ocenie Jadwigi Emilewicz nasza odporność na kryzys jest już niemal przysłowiowa. Brak specjalizacji gospodarczej okazał się dobrym rozwiązaniem. Dziś już oczywiste jest zaangażowanie państwa w gospodarce, do rozstrzygnięcia pozostaje zakres publicznej obecności w prywatnym sektorze, mówiła.

Ważne jest jednak koordynowanie polityki gospodarczej na poziomie wspólnych decyzji, bowiem tylko wtedy będzie ona naprawdę skuteczna.

