Brakuje pieniędzy w bankomatach - wypłaty są za duże

W wielu rejonach Polski w ciągu ostatnich dni pojawiły się problemy z wypłatą gotówki w bankomatach. Klienci wymieniali się między sobą na forach społecznościowych informacjami, gdzie są jeszcze dostępne pieniądze. Związek Banków Polskich ocenia, że w ciągu najbliższych dni i godzin sytuacja powinna wrócić do normy. Gotówki w bankach nie brakuje, a Narodowy Bank Polski realizuje wszystkie zamówione przez banki dostawy.

Według danych NBP kwartalne płatności dokonywane kartami przekraczają już 100 miliardów złotych.

Podczas pandemii znacząco został ograniczony obrót gotówkowy, co doprowadziło do zlikwidowania ponad 1000 bankomatów w ciągu minionych dwóch lat.

Logistyka dostaw gotówki do bankomatów nie była przygotowana na wybuch paniki i ponadprzeciętne wypłaty.



Mimo zapewnień przedstawicieli banków nadal w wielu bankomatach zamiast gotówki mamy wyświetlone informacje o chwilowym braku pieniędzy. Przy tym pojęcie "chwilowo" często oznacza kilka godzin.

Gotówka w odwrocie

Przez ostatnie lata staliśmy się krajem, w którym lawinowo rośnie wykorzystanie płatności za pomocą urządzeń mobilnych.

Polski fenomen, jakim jest system BLIK, pokazał siłę w 2021 roku. W całym roku zrealizowano przy użyciu tej platformy ponad 763 miliony płatności na kwotę ponad 103,3 miliarda złotych.



System płatności mobilnych ma już 10 milionów aktywnych uczestników. Jeśli do tego doliczymy miliony internetowych kont firmowych i prywatnych, łatwo dostrzeżemy, że gotówka jest w Polsce w odwrocie.



Jednocześnie - z inicjatywy prezesa NBP Adama Glapińskiego - Sejm przyjął ustawę, która (po złożeniu podpisu przez prezydenta) weszła w życie w końcu października 2021 roku. Mówi ona o obowiązku akceptacji płatności gotówkowych w Polsce. Wbrew panującym światowym trendom ustawa nakazuje umożliwienie płatności gotówką w handlu, gastronomii czy usługach i całym obrocie gospodarczym.

Agresja sprzyja banknotom

Rozpoczęcie działań wojennych w Ukrainie spowodowało pewną panikę i decyzję wielu osób, żeby wypłacić z banków dużo pieniędzy. Okazało się, że logistyka transportu gotówki do takich nadzwyczajnych sytuacji nie była przygotowana...



- Monitorujemy od kilku dni sytuację w polskich instytucjach finansowych. W żadnym banku nie brakuje gotówki, zamówienia składane w Narodowym Banku Polskim są w całości realizowane. Natomiast są przerwy w zaopatrzeniu bankomatów, bo logistyka nie jest dostosowana do takich nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych sytuacji - mówi WNP.PL dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.



I dodaje, że jako społeczeństwo staliśmy się coraz mniej zależni od gotówki, stąd decyzje, którym trudno się dziwić, o zmniejszaniu się sieci bankomatów w Polsce; na początku inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę obserwowaliśmy zwiększone, ponadnormatywne wypłaty na tak zwanej ścianie wschodniej, następnie dotyczyło to dużych miast, teraz to dzieje się w zachodniej części kraju.



- Nasze informacje - potwierdzone z banków - wskazują, że spadają obecnie zamówienia w NBP na gotówkę. Spodziewam się, że jest kwestią dni, gdy sytuacja się unormuje. Bywały jednak takie momenty, gdy bankomat po zapełnieniu gotówką w ciągu 2-3 godzin był już pusty... Dodam, że wcześniej wypłaty z tej puli były realizowane prze kilka dni. ZBP zachęca do realizacji płatności bezgotówkowych, a jeśli ktoś potrzebuje pilnie podjąć gotówkę, to nie ma przeszkód, aby dokonać tego w placówkach bankowych - przypomina Przemysław Barbrich.

