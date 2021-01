Branża apeluje o otwarcie centrów handlowych. Wicepremier popiera

Branża centrów handlowych apeluje o otwarcie od 1 lutego - poinformowała w piątek Polska Rada Centrów Handlowych. Ocenia, że skutki 15 tygodni lockdownu to ponad 30 mld zł strat dla sklepów i usługodawców oraz niższe o ok. 6,2 mld zł wpływy z VAT do budżetu państwa.

Wiosenne zamknięcia sklepów w galeriach przyniosły lukę w obrotach galerii na poziomie 17,5 mld zł, jesienny lockdown skutkował zmniejszeniem obrotów o 6 mld zł, a trwający obecnie zakaz działalności sklepów przynosi kolejne 6 mld zł strat.

Łącznie to 30 mld zł utraconych przychodów sklepów i usługodawców działających w galeriach - podała PRCH w piątkowym komunikacie.

Według Rady każdy kolejny dzień lockdownu to straty dla branży centrów handlowych, która już znacząco ucierpiała podczas trzykrotnego, trwającego 15 tygodni, ograniczania działalności placówek handlowych i usługowych.

Zamknięte galerie to olbrzymie straty dla branży

Wskazała, że przez lockdown ucierpiały również budżety wynajmujących powierzchnię handlową - ich roczne dochody spadły o 5 mld zł, czyli ponad 45 proc. rocznych przychodów. Zostali oni także wyłączeni z tarcz pomocowych i jednocześnie obciążeni kosztami abolicji czynszowej. Oceniono, że skutki finansowe wprowadzanych obostrzeń będą widoczne także w budżecie państwa; wpływy z podatku VAT będą niższe o ok. 6,2 mld zł. Konsekwencje odczuje rynek pracy - zwolnienia będą zauważalne w drugim kwartale br.

PRCH wskazuje także na brak równości w traktowaniu podmiotów gospodarczych poprzez rozporządzenia epidemiczne zakazujące działalności wybranym placówkom handlowym. "Te same sklepy w centrach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. są traktowane inaczej, niż te położone w mniejszych obiektach lub przy ulicach handlowych" - czytamy.

"Branża oczekuje jak najszybszego pełnego otwarcia obiektów handlowych i prowadzenia działalności w wysokim rygorze sanitarnym" - podano.

Jak podkreślono w komunikacie, polskie standardy sanitarne są jednymi z najwyższych w Europie, a tysiące kontroli policji i sanepidu nie wykazały nieprawidłowości.

Wicepremier rekomenduje otwarcie handlu od lutego

"W moim odczuciu nie ma podstaw utrzymania zamrożenia sklepów wielkopowierzchniowych po 31 stycznia. Taka jest rekomendacja Ministerstwa Rozwoju, ale dzisiaj deklaracji w tej sprawie nie złożę" - powiedział w piątek wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier, minister rozwoju, przedsiębiorczości i technologii Jarosław Gowin w rozmowie z programem "Tłit WP" poinformował, że codziennie w sprawie potencjalnego luzowania obostrzeń trwają konsultacje polityków z naukowcami i lekarzami. "Pora na ogłoszenie decyzji przyjdzie na początku przyszłego tygodnia. Wysyłanie sygnału przedsiębiorcom, który nie jest jeszcze w 100 proc. potwierdzony, byłoby nie fair" - ocenił.