Branża bukmacherska chce zmian w opodatkowaniu. Kwitnie szara strefa

Jesteśmy w niechlubnym gronie największych szarych stref w Europie w branży zakładów bukmacherskich online. Z badań wynika, że ponad połowa graczy deklaruje, że gra nielegalnie, wykorzystując oferty zagranicznych firm. To oznacza ogromne straty dla budżetu państwa i powszechne przyzwolenie na łamanie obowiązującego prawa.

Polski gracz obstawia wyniki meczów piłkarskich, skoki narciarskie i siatkówkę. Ponad połowa przyznaje się, że gra nielegalnie.

Wprowadzenie proponowanego przez branżę bukmacherską nowego systemu podatkowego ograniczyłoby szarą strefę i zwiększyło wpływy do budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów nie pracuje obecnie nad zmianami w podatku od zakładów wzajemnych.

UN Global Compact Network to największa na świecie instytucja skupiająca ponad 12 tysięcy firm działających w ramach formuły zrównoważonego rozwoju. Polski oddział tej ONZ-owskiej agendy opublikował niedawno raport "Przeciwdziałanie szarej strefie, współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową".

Eksperci badający rozwiązania w naszym kraju zarekomendowali zmianę formy i wysokości opodatkowania branży bukmacherskiej i hazardowej zgodnie ze światowymi standardami, w celu minimalizacji występowania szarej strefy. Najważniejszą podpowiedzią jest wprowadzenie podatku od sprzedaży brutto - tak zwanego GGR, czyli Gross Gaming Revenue, zamiast obecnego opodatkowania od przychodów. Wskaźnik GGR to przychody pomniejszone o wypłacone wygrane.

- Jako członek Rady Programowej UN Global Compact Network Poland i przedstawiciel branży podkreślam, że wprowadzenie podatku od GGR na poziomie 22-25 proc. spowodowałoby uregulowanie się rynku, migracje polskich graczy na legalny rynek. Zmiana ta powiększyłaby ten rynek o kilkaset procent, bez generowania dodatkowego popytu. Długoterminowy efekt to rzetelna ochrona polskich graczy i istotne zmniejszenie szarej strefy oraz skokowy wzrost wpływów do budżetu państwa - powiedział WNP.PL prezes Superbet, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej Adam Lamentowicz.

Branża chce zmian w opodatkowaniu

W Europie tylko 6 krajów ma podatek od zakładów bukmacherskich w oparciu o przychody. W Polsce jest on najwyższy i wynosi 12 procent. Dla porównania, w Portugalii jest on na poziomie 8 procent, w Niemczech i Chorwacji 5 procent, a w Austrii i Irlandii 2 procent.

Pozostałe państwa unijne stosują podatek od zysku brutto ze średnią stawką 22 procent. W Szwecji, po wprowadzeniu rozwiązania GGR, w ciągu dwóch lat przychody budżetowe wzrosły o 300 procent. Podobnie się stało w Bułgarii czy w Rumunii.

Profil polskiego gracza opracowany przez Pentagon Research - specjalistyczną firmę badającą efektywność sponsoringu w sporcie - wskazuje na to, że mamy do czynienia niemal wyłącznie z mężczyzną w wieku 18-59 lat, który regularnie interesuje się sportem. Statystycznie co czwarty Polak obstawia u bukmacherów. Wśród topowych dyscyplin są piłka nożna, skoki narciarskie i siatkówka. Od pewnego czasu do tej listy można dopisać tenis ziemny. Sprawą, która jest poważna, są deklaracje ponad 57 procent graczy, którzy przyznają się, że nielegalnie obstawiają zakłady.

- Rynek zakładów sportowych napędzany jest między innymi przez postępującą cyfryzację, obstawianie na żywo podczas trwania transmisji. Globalny rynek przesuwa się coraz mocniej w kierunku aplikacji i platform online, które są miejscem typowania, oglądania meczów, ale także miejscem spotkań, wymiany opinii ludzi, którzy śledzą wydarzenia sportowe. 85 procent naszych przychodów generuje kanał mobilny - dodaje Adam Lamentowicz.

Szara strefa trzyma się mocno

Wielkość szarej strefy branży hazardowej pozostaje przedmiotem dyskusji. Dane H2 Gambling Capital mówią, że w minionym roku to było około 18 procent. Jednak eksperci uważają, że skala zjawiska jest dużo większa. Mowa jest o ponad 20 procentach.

Wszystkie raporty przygotowane w ostatnim okresie - branżowe, prywatne, niezależne, we współpracy z organami państwa czy wreszcie opracowania NIK - wskazują na problem występowania szarej strefy i potrzebę zmian na poziomie legislacyjnym.

Podczas niedawnej konferencji wynikowej STS Holding prezes Mateusz Juroszek przekazał, że z pisma, które otrzymał, wynika jasno, iż Ministerstwo Finansów nie pracuje obecnie nad żadnymi zmianami w podatku od zakładów bukmacherskich. Można się spodziewać, że w ciągu najbliższych dwóch lat, ze względu na potrzeby wydatkowe budżetu państwa, trudno będzie o zmiany.

Obok zmian dotyczących podatków, w raporcie zaproponowano ścisłą współpracę Krajowej Administracji Skarbowej z legalnymi operatorami, w celu wypracowania wysokości procentu opodatkowania i innych rozwiązań wynikających ze zmian na światowych rynkach związanych z rewolucją technologiczną. Mowa jest także o potrzebie powołania Komisji Nadzoru Hazardu.

Coraz większa skala działania branży hazardowej, która obejmuje między innymi gry, loterie, gry wzajemne, kasyna internetowe, oraz coraz większe skomplikowanie zagadnień - zmuszają do aktywnego nadzoru. Mowa jest jednak nie tylko o podatkach, ale także o zdrowiu, uzależnieniu od hazardu, zwalczaniu nielegalnej konkurencji i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej. Powinno to wymusić powołanie nowego organu w strukturach Ministerstwa Finansów lub jako nowego urzędu centralnej administracji państwowej. Podobne komisje działają od lat w Danii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Hiszpanii czy Holandii.

Obecnie w oparciu o zezwolenie resortu finansów działa na polskim rynku ponad 20 podmiotów w branży bukmacherskiej, kolejnych kilka czeka w kolejce.

Superbet, którego prezesem jest Lamentowicz, działa na naszym rynku od 2018 roku, jest obecny na blisko 30 rynkach świata. W 2021 roku zwiększył w Polsce sprzedaż z 20 do 100 milionów euro. Najwięcej sprzedaży generowanej było w kanale online.

Polski rynek bukmacherski jest cały czas w fazie wzrostu. Ważne, jak przekonują przedstawiciele firm bukmacherskich, by w kolejnych latach zmniejszać zakres szarej strefy i zwiększać wpływy do budżetu państwa, ale także stworzyć stabilne ramy dla tego biznesu.

