Branża cyfrowa Grupy Wyszehradzkiej chce współpracować z Wirtualnym Sekretariatem Grupy

Branża cyfrowa Grupy Wyszehradzkiej chce współpracować z nowo powołanym Wirtualnym Sekretariatem ds. Projektów Cyfrowych Grupy Wyszehradzkiej, który ma przyspieszyć proces transformacji cyfrowej państw Grupy - poinformowali przedstawiciele branży w komunikacie.

Organizacje branży cyfrowej i nowoczesnych technologii z Polski, Węgier, Czech i Słowacji - Digital 4V - zadeklarowały, że są gotowe na współpracę z nowo powołanym Wirtualnym Sekretariatem ds. Projektów Cyfrowych V4. W liście skierowanym do Sekretariatu organizacje te zwracają uwagę, że ich priorytety i obszary działalności, pokrywają się z celami wyznaczonymi w Deklaracji Cyfrowej.

"W ramach strategicznej współpracy Digital V4 działa na polu cyfrowej transformacji gospodarki, rozwiązywania problemów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, cyfrowej odnowy sektora MŚP oraz budowania ekosystemów sprzyjających wzrostowi start-upów i innowacji" - napisali członkowie w liście do Sekretariatu, cytowanym w komunikacie.

Według KPRM, powołanie Wirtualnego Sekretariatu ds. Projektów Cyfrowych państw Grupy Wyszehradzkiej (ang. Virtual Office for V4 Digital Projects) to polska inicjatywa w ramach naszego przewodnictwa w V4. Została zasygnalizowana w lutym tego roku w podpisanej przez premierów Grupy Wyszehradzkiej deklaracji o wzajemnej współpracy przy projektach cyfrowych, tzw. Deklaracji Cyfrowej.

Jak podkreśliła KPRM na swojej stronie internetowej, zgodnie z treścią Deklaracji Cyfrowej państwa V4 zobowiązały się do budowy ram współpracy w zakresie spraw cyfrowych, poprzez m.in. ustanowienie mechanizmu konsultacji i wyznaczenie punktów kontaktowych ds. cyfrowych. Ich zadaniem będzie bieżąca koordynacja wspólnych projektów cyfrowych V4, polegających np. na tworzeniu nowych produktów, modeli biznesowych, inwestycji lub badań w zakresie transformacji cyfrowej. Każdy z premierów Grupy Wyszehradzkiej mianował odpowiednio krajowego koordynatora wspólnych projektów cyfrowych V4, dzięki czemu powstał Wirtualny Sekretariat ds. Projektów Cyfrowych.

Do Sekretariatu należą: z ramienia Czech Petr Očko, wiceminister ds. cyfryzacji i innowacji, z ramienia Słowacji - Radoslav Repa, dyrektor generalny w Kancelarii Wiceprezesa Rady Ministrów ds. inwestycji i informatyzacji, z ramienia Węgier - Károly Balázs Solymár, wiceminister cyfryzacji, a z Polski - Krzysztof Szubert, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Europejskiej Polityki Cyfrowej.

Digital V4 to projekt organizacji z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Inicjatywa dotyczy współpracy politycznej i gospodarczej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Przedsięwzięcie powstałe w 2019 r. tworzone jest we współpracy przez cztery organizacje: Związek Cyfrowa Polska, Słowackie Stowarzyszenie IT - ITAS, Stowarzyszenie Elektroniki Użytkowej w Czechach - ASE i Stowarzyszenie ICT Węgier - IVSZ.

