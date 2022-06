Branża drobiarska: wartość eksportu drobiu z Polski w okresie styczeń-kwiecień wzrosła o 50proc. rdr

Od stycznia do kwietnia tego roku wywieziono z Polski mięso drobiowe o wartości ponad 1 mld 182 mln euro; to wartość o 50 proc. większa niż w tym samym okresie ub.r. - przekazała we wtorek Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Jak przekazała dyrektor Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz Katarzyna Gawrońska, wartość naszego eksportu wzrosła głównie za sprawą wzrostu cen kurczaków. Rok temu ceny drobiu na rynkach światowych były bardzo niskie. W tym roku drób zdrożał głównie za sprawą wzrostu cen pasz, które stanowią nawet około 70 proc. kosztów produkcji - wyjaśniła.

Szefowa Izby oceniła, że "nastroje w branży są obecnie więcej niż dobre". Zastrzegła, że mimo wzrostu wartości eksportu drobiu jego wolumen prawie się nie zmienił.

Analitycy KIPDiP zwrócili także uwagę na wzrost przeciętnych cen mięsa drobiowego. Średnia cena kilograma mięsa eksportowanego z Polski wzrosła w samym kwietniu 2022 roku o ponad 58 proc. w stosunku do kwietnia ub.r. Średnia cena kilograma mięsa drobiowego ukształtowała się na poziomie 2,81 euro (w kwietniu 2021 r. było to 1,77 euro, a w marcu 2022 - 2,60 euro).

Średnia cena kilograma mięsa drobiowego z ostatnich 12 miesięcy wyniosła 2,11 euro. W poprzednim porównywalnym okresie dwunastomiesięcznym cena przeciętna wyniosła 1,54 euro, co oznacza różnicę ponad 39 proc.

Zdaniem Gawrońskiej wzrost cen drobiu wynika także z popytu, który globalnie przewyższa dostępną podaż. "Świadczy to o tym, że nasze zakłady wolą sprzedawać tam, gdzie odbiorcy bez zbędnych dyskusji akceptują rosnące ceny, co widać przez pryzmat spadków wysyłek w biedniejsze rejony świata albo na rynki gdzie cena jest głównym kryterium zawierania transakcji" - zaznaczyła dyrektor KIPDiP.

