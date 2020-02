Branża elektroniczna i Federacja Konsumentów radzą, jak bezpiecznie kupować w sieci

Kupując w sieci elektronikę należy sprawdzić, czy jest wystawiona umowa sprzedaży i czy faktura bądź inny dokument potwierdzający zakup zawiera 23 proc. VAT - radzi branża elektroniczna i Federacja Konsumentów kupującym w sieci.

"Związek Cyfrowa Polska oraz Federacja Konsumentów wspólnie przestrzegają klientów, jak nie paść ofiarą oszustów internetowych, kupując sprzęt elektroniczny w sieci. Apel ma związek z wydanym przez UOKiK oświadczeniem w związku z niekorzystnymi wobec konsumentów procederami stosowanymi przez nieuczciwych sprzedawców" - czytamy w komunikacie prasowym.

Branża radzi, aby podczas zakupów elektroniki w sieci sprawdzić, czy na kupowany sprzęt jest wystawiona umowa sprzedaży; czy faktura bądź inny dokument potwierdzający zakup zawiera 23 proc. VAT; czy w treści umowy zapisano, jak będą rozstrzygane ewentualne spory, np. czy właściwy do tego sąd znajduje się na terytorium Polski - taka informacja najczęściej znajduje się na końcu umowy. Kupując telefon warto posłużyć się internetową bazą skradzionych telefonów, na której należy wpisać numer IMEI sprawdzanego telefonu.

"Ważne, by umowa sprzedaży urządzenia rzeczywiście dotyczyła kupowanego przez nas produktu. Niestety zdarza się, że nieuczciwi sprzedawcy zamiast umowy sprzedaży oferują np. umowę najmu +kupowanego+ urządzenia albo umowę sprzedaży usługi, np. +najmu+. Umowa musi wprost dotyczyć przedmiotu, który kupujemy. W przeciwnym wypadku, np. jeśli zakupisz usługę najmu przedmiotu, nie jesteś prawnie jego właścicielem. A to oznacza, że w przypadku awarii możesz nie mieć prawa do gwarancji czy rękojmi w zakresie, w jakim prawo takie miałaby osoba, która kupiła sprzęt na podstawie umowy sprzedaży (rękojmia wynikająca z umowy najmu nie pokrywa się z zakresem rękojmi z tytułu zakupu sprzętu)" - czytamy w komunikacie.

Branża przestrzega, że problemy z gwarancją mogą pojawić się również, gdy nie dysponujemy paragonem lub fakturą z 23-proc. VAT. "A niestety, najbardziej atrakcyjne cenowo oferty najczęściej oferują np. fakturę VAT, marżę, paragon 0 proc. VAT lub inne potwierdzenie, które nie spełnia standardów faktury. Nie jest więc dowodem zakupu. Bo zgodnie z polskim prawem, żeby spełnić warunki gwarancji, należy okazać dowód zakupu, w szczególności: paragon lub fakturę" - czytamy.

Z kolei, jeżeli kupujący nabędzie sprzęt, który wcześniej nie został spłacony, np. u operatora sieci istnieje ryzyko, że zostanie on zdalnie zablokowany przez takiego operatora.

Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego "Cyfrowa Polska" to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży RTV i IT - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku. Członkami Związku Cyfrowa Polska są m.in. AB S.A., ABC Data S.A.., Action. S.A., Canon Polska Sp. z o.o., Google Commerce ltd., HP Inc Polska Sp. z o.o., Komputronik S.A., LG Electronics Polska Sp. z o.o, Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., Sony Europe Limited Oddział w Polsce Sp. z o.o.