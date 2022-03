Branża eventowa apeluje: Nie odwoływać koncertów, imprez i spotkań

Zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej apeluje o to, aby pomimo wojny na Ukrainie nie odwoływać koncertów, spotkań imprez sportowych czy integracyjnych pikników. Stowarzyszenie podkreśla, że sytuacja branży eventowej od dawna jest trudna.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odpowiedzialność i praca

Jak zapewniono, mimo wszystko branża chce pomagać i chce pracować, by tę pomoc móc nieść.- Jesteśmy przekonani, że ogromna odpowiedzialność, jaką wzięliśmy na siebie jako kraj nie może i nie skończy się na zapewnieniu naszym gościom dachu nad głowa i dostępu do podstawowych praw i usług. To, czego już potrzeba to również dbałość o kondycje psychiczną potrzebujących pomocy, ale i tych, którzy ją niosą. Potrzeba czasu, miejsca i okoliczności, w których wszyscy będziemy mogli ładować akumulatory, znaleźć psychiczny balans i siłę, by działać dalej - czytamy w stanowisku.Firmy z branży eventowej od swoich klientów słyszą, że wobec sytuacji na Ukrainie nie czas na organizację wydarzeń - koncertów, spotkań imprez sportowych czy integracyjnych pikników. Nie wypada się bawić, gdy za nasza granicą giną ludzie.- To prawda, ale tylko połowiczna i w krótkiej perspektywie. By spełnić nadzieje pookładane w Polsce tych, którzy uciekli przed złem właśnie do nas, sami musimy być silni zarówno gospodarczo, jak i psychicznie. Dlatego raz jeszcze apelujmy - pozwalając nam pracować, pozwalacie nam pomagać - podsumowuje zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej.