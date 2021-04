Branża eventowa bez dodatkowego wsparcia. Jest "niewystarczająco strategiczna"

Branża eventowa apeluje o przedłużenie tarczy branżowej przynajmniej na maj i umorzenie podatku od pomocy PFR firmom poszkodowanym w pandemii - poinformowała Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń. W tym sektorze działa wiele firm rodzinnych i jednoosobowych - dodała.

Na ostatniej prostej pandemii firmy z branż związanych z organizacją targów, kongresów, koncertów, eventów i turystyki biznesowej pozostawione są bez wsparcia - ocenili przedstawiciele Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń po spotkaniu z wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olgą Semeniuk

Rząd poinformował, że nie planuje dla branż zamkniętych żadnych nowych form wsparcia za kolejne miesiące zakazów, ponad to, co już wygospodarowała - zaznaczyła sekretarz Rady Małgorzata Musiał-Bzowska.

Jak mamy odebrać słowa, że rząd nie jest w stanie pomóc wszystkim, a pomoc ma być kierowana do strategicznych i najbardziej dotkniętych obszarów gospodarki, że rola usług eventowych w PKB nie jest wystarczająco strategiczna - pyta prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Beata Kozyra.

Brak nowych form wsparcia

"Liczyliśmy na potwierdzenie, w jakiej formie rząd ma zamiar przedłużyć pomoc, która w obliczu decyzji rządowych, wydawałaby się bardziej niż oczywista, zwłaszcza dla firm z sektora spotkań i wydarzeń, które od trzynastu miesięcy tkwią nieustannie w zamrożeniu" - wskazała sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Małgorzata Musiał-Bzowska.

Dodała, że strona rządowa poinformowała przedstawicieli Rady, że nie planuje dla branż zamkniętych żadnych nowych form wsparcia za kolejne miesiące zakazów, ponad to, co już wygospodarowała.

"Co więcej, na spotkaniu w ministerstwie usłyszeliśmy, że na liście dodatkowych PKD dodanych do marcowo-kwietniowej tarczy branżowej nie znalazły się tak ważne dla naszych branż kody jak: 73.11.Z (agencje eventowe), czy 52.29C (spedycja targowa)" - zaznaczyła sekretarz Rady.

Apel o przedłużenie tarczy branżowej

Rada apeluje o przedłużenie tarczy branżowej minimum o maj oraz umorzenie dla branż najbardziej poszkodowanych podatku od pomocy PFR. Dodaje, że konieczne jest przedłużenie mechanizmu tarczy finansowej o kolejne miesiące.

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego Beata Kozyra zwróciła uwagę, że firmy z branży spotkań to często rodzinne i jednoosobowe działalności, które od ponad roku walczą o przetrwanie biznesów, utrzymanie zasobów ludzkich, a także sprzętu i infrastruktury technicznej, w którą inwestowały od dekad.

"Jak mamy odebrać przytoczone na spotkaniu słowa, że rząd nie jest w stanie pomóc wszystkim, a pomoc ma być kierowana do strategicznych i najbardziej dotkniętych obszarów gospodarki, że rola usług eventowych w PKB nie jest wystarczająco strategiczna?" - pyta Kozyra. Jak podkreśla, w tym sektorze pracuje ponad 220 tys. osób.

Oczekiwanie na rekomensaty

Rada przypomina, też przedsiębiorcy czekają ciągle na wdrożenie warunkowego 100 proc. umorzenia tarczy finansowej 1.0, zapowiedzianego przez premiera w listopadzie. "Czekamy też na szczegóły pomocy ogłoszonej przed Wielkanocą, m.in. przedłużające na marzec i kwiecień 2021 tarczę branżową. Przypomnijmy, że mamy już połowę kwietnia, a nadal brakuje rozporządzenia, zatem wnioski w ZUS i WUP nie zostały nawet jeszcze uruchomione" - wskazała.

Jak podsumowała, już widać, że ta pomoc dla przedsiębiorców obejmuje okres krótszy niż ogłaszane obostrzenia i trafi do nich z olbrzymim opóźnieniem, przy założeniu, że będą oni posiadać odpowiednie dominujące PKD.

Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń powstała w lipcu 2020 roku, zrzesza 23 organizacje z branż: eventowej, konferencyjnej, wyjazdowej, hotelowej, rozrywkowej oraz ślubnej wraz z usługami towarzyszącymi.

W środę 13 kwietnia minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu obowiązywania restrykcji do 25 kwietnia. Dodał, że hotele i miejsca noclegowe zamknięte pozostaną minimum do 3 maja.

W środę 7 kwietnia wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk powiedziała w radiu TOK FM , że "najpewniej w przyszłym tygodniu na Radę Ministrów trafi projekt rozporządzenia dot. przedłużenia Tarczy Branżowej i rozszerzenia jej o kolejne kody PKD.

Jak podał resort rozwoju na stronie, Tarcza Branżowa zostanie rozciągnięta na kilkanaście dodatkowych branż, a wsparcie będzie mogło trafić nawet do 420 tys. firm zatrudniających ok. 1,4 mln osób. Dodano, że najnowszy pakiet pomocowy będzie przyznany za dwa miesiące - marzec i kwiecień, a nowelizacja rozporządzenia obejmie jednocześnie oba miesiące. Na wsparcie dla firm za marzec rząd przeznaczy ok. 3 mld zł, a na pomoc za kwiecień ok. 7 mld zł. Pomoc jest skierowana do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Łącznie, po rozszerzeniu tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

