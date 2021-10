Branża fitness skarży rząd za lockdown

Branża fitness chce ustalenia odpowiedzialności za szkody, jakie poniosła z powodu wprowadzenia przez rząd lockdownu. 150 przedsiębiorców, reprezentujących ponad 500 klubów, złożyło w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa. Przekonują oni, że lockdown na podstawie rozporządzeń ministra zdrowia i rządu był niezgodny z prawem, gdyż naruszył konstytucyjną zasadę wprowadzenia ograniczeń tylko drogą ustawy.

Co dalej?

Ponad 150 przedsiębiorców prowadzących łącznie ok. 450 klubów fitness z całej Polski chce odszkodowania, uważa bowiem, że rozporządzenia miały charakter bezprawny. Ich zdaniem, zostały wydane z naruszeniem delegacji ustawowych zawartych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Brakowało bowiem podstaw do wydania aktu wykonawczego zakazującego działalności całej branży na terenie Polski.Naruszono ponadto m.in. konstytucyjne zasady wprowadzania ograniczeń swobody działalności gospodarczej. Chodzi o możliwość wprowadzenia ograniczeń tylko drogą ustawy oraz o "zakaz unicestwienia istoty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej".W ocenie skarżących firm, skala ingerencji aparatu państwowego w prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, była tak daleko idąca, że doszło do sytuacji równoważnej czasowemu faktycznemu wywłaszczeniu, co samo w sobie powinno uzasadniać odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa.Kwestionowane akty prawne mają niższą rangę niż ustawa, nie jest więc konieczne w tej sprawie uzyskanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – zaznaczono w pozwie.Czytaj: Rzecznik MŚP: Uchylono trzy decyzje nakładające kary na przedsiębiorcę z branży fitness Po ustaleniu odpowiedzialności Skarbu Państwa przedsiębiorcy biorący udział w postępowaniu zbiorowym będą w indywidualnych postępowaniach sądowych dochodzić wypłaty odszkodowań obejmujących szkodę rzeczywistą oraz tzw. utracone korzyści.- Na tym etapie jest to pozew zbiorowy, który dotyczy ustalenia odpowiedzialności, czyli tego, że Skarb Państwa musi wypłacić odszkodowania. Zakładamy, że w drugim etapie, po korzystnym zakończeniu tej sprawy, kwoty odszkodowań będą dochodzone indywidualnie przez poszczególnych przedsiębiorców. Nie da się tego zrobić w ramach powództwa zbiorowego, ponieważ każdy klub ma swoją specyfikę, dlatego sprawa każdego przedsiębiorcy będzie rozpatrywana osobno. Skutek posiadania w ręku przez uczestnika wyroku w pozwie zbiorowym, który przesądza że Skarb Państwa musi ponieść odpowiedzialność, jest natomiast taki, że każde postępowanie o wypłatę odszkodowania nie będzie dotyczyło już aspektów prawnych, a tylko oszacowania konkretnej szkody – mówi portalowi WNP.pl adwokat Wiktor Wesołowski, partner w kancelarii LWW Łyszyk Wesołowski i Wspólnicy. - W innym przypadku, w każdej z indywidualnych spraw Skarb Państwa mógłby się bronić, że nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania różnie to argumentując, a dopiero potem, gdyby sąd uznał, że jednak jest, rozpatrywana byłaby kwestia wysokości odszkodowania – dodaje.Po zainicjowaniu postępowania sądowego kolejni przedsiębiorcy przystępują do inicjatywy dotyczącej odpowiedzialności Skarbu Państwa względem branży fitness – zaznacza Polska Federacja Fitness.- Grupa osób występujących w pozwie zbiorowym może znacząco wzrosnąć. Na pewnym etapie tego postępowania zostanie wyznaczony przez sąd ostateczny termin, do którego chętne osoby mogą się zgłaszać. Odbieramy liczne telefony zarówno od przedstawicieli sieci, jak i pojedynczych klubów fitness, które na początku się wahały, a teraz zdecydowały się uczestniczyć w postępowaniu. Trwają szacunki dotyczące kwot odszkodowań, niedługo poznamy więc ogólną ich skalę – mówi Wiktor Wesołowski.Jak zwraca uwagę, analizy firm doradczych, dotyczące strat poniesionych przez branżę fitness, mówią o setkach milionów, a nawet miliardzie złotych.Działania mają być częścią szerszej inicjatywy. Jak podaje Polska Federacja Fitness, obejmują też wsparcie dla senackiego projektu ustawy o odszkodowaniach dla branż zamkniętych.