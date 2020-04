Branża leasingowa wyciąga rękę do klientów

- Firmy członkowskie stowarzyszone w Związku Polskiego Leasingu podjęły szereg działań polegających na elastycznym podejściu do klienta m.in. w kwestii spłaty jego zobowiązań i dalszej realizacji zawartych umów w sytuacji kryzysowej - wyjaśnia Andrzej Krzemiński, przewodniczący komitetu wykonawczego Związku Polskiego Leasingu w rozmowie, która powstała w ramach projektu EEC Defence Razem bronimy gospodarki.

– Przedstawiciele branży wyraźnie wskazali na konieczne dalsze działania osłonowe. W tym celu zwróciliśmy się do Banku Gospodarstwa Krajowego z apelem o dopłaty do odsetek do restrukturyzowanych rat, poręczeń i gwarancji dla klientów-leasingobiorców, kredytów płynnościowych dla firm leasingowych, które w związku z odraczanymi ratami mogą takiej płynności potrzebować.Naszym zdaniem umożliwienie zawierania umów leasingu w formie dokumentowej, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, pozwoli zminimalizować negatywne skutki dzisiejszego kryzysu. Powyższe rozwiązanie proponujemy zastosować także dla potrzeb aneksowania umów leasingu związanych z wakacjami leasingowymi.– Zgadza się. Wątpliwości budzi jednak fakt, że daje on takie uprawnienia jedynie Agencji Rozwoju Przemysłu oraz jej spółce zależnej. Klienci innych firm leasingowych dalej nie będą mogli zawierać czy zmieniać umowy, np. z wykorzystaniem e-maila. Alarmowaliśmy wspólnie z Konfederacją Lewiatan, że tego typu rozwiązanie zaburzy konkurencję, a dodatkowo wpłynie na to, że część klientów będzie mogła zawrzeć czy zmienić umowę bez konieczności bezpośredniego kontaktu z firmą leasingową, a pozostała część nie będzie miała takiej możliwości, co w dzisiejszych czasach stanu epidemii nie wydaje się być najwłaściwszym rozwiązaniem.Uważamy też, że umowy aneksowane w związku z wakacjami leasingowymi nie powinny być obciążone dodatkowymi skutkami podatkowymi dla przedsiębiorców, tj. brakiem możliwości zaliczenia w całości rat leasingowych do kosztów podatkowych w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych objętych limitem 150 tysięcy złotych, czy wykupienia przez leasingobiorcę przedmiotu leasingu po cenie z góry ustalonej przy podpisaniu umowy leasingu w przypadku umów, które podlegały w przeszłości cesji.Umożliwienie odjęcia od podstawy opodatkowania kwoty darowizn przekazanych na rzecz wszystkich podmiotów realizujących zadania na rzecz ochrony zdrowia zachęci firmy do realizacji takich działań. To bardzo ważne dla działań pomocowych prowadzonych przez wiele podmiotów na rynku. Są wśród nich także firmy leasingowe, które nieodpłatnie przekazują sprzęt na rzecz służb medycznych i sanitarnych. PKO Leasing i Masterlease przekazały w sumie 100 aut osobowych na potrzeby Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a 20 trafiło do szpitali jednoimiennych. Liczymy na to, że tego typu dobre praktyki będą zaraźliwe.– W gospodarce opartej na szybkim obrocie dóbr i usług, konieczność zachowania formy pisemnej stanowi dużą niedogodność dla przedsiębiorców, którzy stanowią większość podmiotów zawierających umowy leasingu. Wysoki stopień informatyzacji firm i narastający kryzys doprowadził do sytuacji, w której forma pisemna przy zawieraniu umów staje się zjawiskiem coraz bardziej anachronicznym.Należy przypomnieć, że w obowiązującym stanie prawnym w postaci elektronicznej mogą być już zawierane umowy kredytu, a także inne umowy przewidziane w prawie bankowym. Dotyczy to też umów ubezpieczeniowych, jeżeli są w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.Tego typu rozwiązania zwiększają dostęp klientów do usług finansowych - chociażby tych, którzy są zainteresowani zakupami przez internet. Do takich usług włączono umowy pożyczki. Jednak usługi leasingu są cały czas poza tym katalogiem.Pamiętajmy, że firmy leasingowe zawierają każdego roku ponad pół miliona umów leasingu, co w 2018 roku pozwoliło zrealizować 29 proc. inwestycji przez polskich przedsiębiorców, a udział leasingu w polskim PKB wyniósł blisko 4 proc.W czasach obecnego kryzysu, gdy klienci unikają bezpośrednich spotkań, utrzymanie dotychczasowego poziomu aktywności nie jest możliwe, szczególnie w związku z koniecznością zawierania umów leasingu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.Naszym zdaniem rozszerzenie, poza formę pisemną, możliwości zawierania umowy leasingu tj. zawieranie umów leasingu w formie dokumentowej (np. w formie e-mail), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, pozwoli zminimalizować negatywne skutki dzisiejszego kryzysu, upowszechniając jednocześnie dostęp do leasingu np. oferowanego w systemie on-line.Powyższe rozwiązanie proponujemy zastosować także dla potrzeb aneksowania umów leasingu związanych z wakacjami leasingowymi, z których dziś masowo chcą skorzystać polscy przedsiębiorcy.Rozmowa powstała w ramach projektu, animowanego przez Grupę PTWP, organizatora. Partnerzy EEC, firmy, przedsiębiorcy i eksperci wymieniają się informacją, wiedzą, doświadczeniem, pomysłami na radzenie sobie w trudnych czasach.Więcej o EEC Defence – Razem bronimy gospodarki