Branża spotkań to najdłużej "zamknięta" część gospodarki - straciła wydarzenia 2020 roku, teraz traci te z 2021 roku. 35 mld zł rocznych wpływów do budżetu Państwa, 220 tys. miejsc pracy – to wkład rynku MICE w gospodarkę.

Jaka jest perspektywa rynkowych graczy? Jak wyglądają najnowsze dane o sytuacji w branży - o to pytaliśmy uczestników debaty online Branża MICE w pułapce lockdownu. Jak utrzymać miejsca pracy i wrócić na rynek? Zobacz retransmisję: