Branża mięsna: konsumenci coraz częściej wybierają polskie produkty

Coraz więcej Polaków deklaruje chęć kupowania polskich produktów. Trend ten trzeba wykorzystać poprzez promowanie rodzimych produktów wysokiej jakości, takich jak wieprzowina QAFP - uważa prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) Wiesław Różański.

Chodzi o popularyzację Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), który jest wdrażany przez UPEMI. Znak QAFP gwarantuje, że na wszystkich etapach produkcji przestrzegane są zasady pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości mięsa - tj. przez hodowców, przetwórców i handel.

System ten jest wdrażany od 10 lat. Jednak mimo wielu kampanii promocyjno-edukacyjnych nie jest on powszechnie rozpoznawalny przez konsumentów. Główną przyczyną jest zbyt niskie zainteresowanie sprzedażą produktów żywnościowych wysokiej jakości w sieciach handlowych, co wpływa na małą podaż mięsa i wędlin QAFP - wyliczał Różański. Dodał, że rolnicy i przetwórcy byliby zainteresowani wytwarzaniem produktów wysokiej jakości gdyby wiedzieli, że mają one szansę trafić na półki sklepowe.

Zdaniem Różańskiego, polscy konsumenci "jeszcze nie dorośli" do podejmowania decyzji zakupowych pod wpływem idei patriotyzmu gospodarczego. Daleko nam do Włochów, Francuzów, Niemców czy Czechów. Choć widmo pandemii sprawiło, że kupujący coraz uważniej wybierają produkty i częściej sięgają po krajową żywność, wspierając przy tym rodzimy biznes.

Jak wynika z lipcowego raportu GFK pt. CoronaMood, 46 proc. Polaków deklaruje, że wybiera rodzime produkty, tj. 5 proc. więcej niż w kwietniu 2019 roku. Aby sprawdzić, czy produkt jest krajowy Polacy weryfikują przede wszystkim, czy jego produkcja odbywa się w Polsce (77 proc.). Prawie połowa sprawdza pochodzenie surowców, z których powstał produkt (46 proc.), oraz to, czy firma ma siedzibę w Polsce (40 proc.).

Zdaniem prezesa UPEMI, sieci handlowe liczą się z trendami konsumenckimi, tzw. patriotyzmem konsumenckim, co widać po hasłach zachęcających do zakupów w sklepach, które deklarują, że sprzedajemy "nasze rodzime produkty", dostarczane przez "polskich dostawców", sugerując w ten sposób, że są polskim przedsiębiorcą i sprzedają głównie polskie produkty. I jeżeli na półkach sklepowych znajdują się rzeczywiście dobrze wyeksponowane polskie produkty, mają one szansę trafić do koszyków Polaków - zaznaczył Różański.

Podkreślił jednak, że niestety wyeksponowanie "polskości" nie dotyczy mięsa i wyrobów mięsnych, głównie wieprzowych. Te często sprzedawane są pod marką sieci i praktycznie nie wiadomo, skąd pochodzi produkt.

Różański uważa, że problem leży w tym, że zagraniczne sieci handlowe, które opanowały polski rynek, w zasadzie nie są zainteresowanie zakupem polskich produktów dobrej jakości, a tym bardziej certyfikowanych, bo one są droższe. Natomiast polskie sieci handlowe nie mają zbyt mocnej pozycji rynkowej i jest ich zdecydowanie za mało, by wesprzeć polskich rolników i przetwórców.

Dobrym przykładem wspierania rodzimej produkcji żywności są Niemcy - wskazał Różański. Jak mówił, niemiecka sieć handlowa Rewe zapowiedziała, że już od lata 2022 r. 95 proc. sprzedawanej świeżej wieprzowiny będzie pochodziło wyłącznie ze zwierząt urodzonych, wytuczonych oraz przetworzonych w Niemczech. Dodał, że ta sieć, choć mniej znana, ma ponad 3 tys. sklepów.

Gdyby w Polsce taką decyzję podjęła jakaś sieć handlowa, to zachęciłaby rolników do podniesienia jakości produkowanego przez nich mięsa, bo nie byłoby ono już anonimowe, tylko pochodziło od polskiego producenta. Najlepiej gdyby taka inicjatywa miała wsparcie krajowych instytucji, które pomogłyby w rozpromowaniu sprzedaży - argumentował Różański. Zaznaczył, że potrzebna jest też szeroka edukacja dot. znaczenia wytwarzania produktów wysokiej jakości. Powinna być ona skierowana do wszystkich ogniw - tj. do hodowców, przetwórstwa, handlu i do konsumentów.

"W sektorze rolno spożywczym najważniejsze jest wspieranie polskich systemów jakości żywności, wsparte edukacją konsumencką. Jest to o tyle ważne, że takie produkty gwarantują bezpieczeństwo i jakość, a także pozwalają na eksport tj. wejście na półki sklepowe w innych krajach UE" - pokreślił prezes UPEMI.

