Branża ochrony apeluje o zwolnienie ze składek ZUS

O możliwość czasowego zwolnienia firm zajmujących się ochroną osób i mienia z obowiązku płacenia składek ZUS zwraca się do premiera Polski Holding Ochrony. - Przychody naszej branży bardzo zmalały, co spowodowane było i dalej jest odpływem klientów z takich branż jak handel, gastronomia i usługi – uzasadnia postulat dołączenia przedsiębiorstw związanych z ochroną do listy branż objętych zwolnieniami ze składek Sławomir Wagner, przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Holdingu Ochrony.

Mniejsze przychody

Czytaj też: Gospodarczy lockdown bez podstaw? Instytut Staszica argumentuje Podmioty uprawnione do tego zwolnienia podzielono na dwie grupy, z których jedna może być zwolniona z opłacenia składek tylko za styczeń 2021 r., natomiast druga - za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Warunek skorzystania ze zwolnienia to prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. przeważającej działalności oznaczonej określonym kodem PKD, uzyskanie w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych niższego co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego i zgłoszenie w ZUS jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.O zwolnienie ubiegać się można na podstawie dokumentów rozliczeniowych - odpowiednio za styczeń 2021 r. lub grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. w terminie do 28 lutego 2021 r. (chyba że płatnik jest zwolniony z obowiązku ich składania).- W okresach wymienionych w rozporządzeniu, choć nie tylko w nich, nasze przychody bardzo zmalały, co spowodowane było, i dalej jest odpływem klientów z takich branż jak handel, gastronomia i usługi – uzasadnia apel Sławomir Wagner i tłumaczy: - Pomimo częściowego odblokowania funkcjonowania wielu gałęzi gospodarki późną wiosną i latem, liczba realizowanych zleceń przez zewnętrznych dostawców usług ochrony obniżyła się w stosunku choćby do analogicznego okresu w 2019 roku. Sytuacja znów pogorszyła się na jesieni i na początku zimy, kiedy rząd nakazał zamknięcie gastronomii, galerii handlowych czy obiektów sportowych – opisuje pandemiczną sytuację firm sektora ochrony Sławomir Wagner i przypomina, że wymienione przez niego branże to główni klienci przedsiębiorstw oferujących usługi ochrony osób i mienia. To jednak tylko część problemów branży.- Całość sytuacji dopełnia fakt, że notujemy duże opóźnienia w realizacji płatności za nasze usługi oraz dodatkowe koszty związane z zapewnieniem ciągłości obsady stanowisk w chronionych obiektach, w rezultacie zwiększonej ilości zwolnień w wyniku zachorowań i kwarantann na skutek COVID-19 naszych pracowników – wyjaśnia Sławomir Wagner.