Branża olejarska: w 2020 r. przerobiono ponad 3 mln ton rzepaku

W 2020 roku po raz pierwszy w historii przerób rzepaku w PSPO przekroczył próg 3 mln ton. W tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju wyniósł łącznie 3,15 mln ton wobec 2,96 mln ton nasion w 2019 r. - poinformowało Stowarzyszenie.

"Pierwszy raz w historii branży przekroczyliśmy próg przerobu 3 mln ton nasion, co jest niewątpliwie sukcesem całego łańcucha dostaw i zagospodarowania produktów przerobu rzepaku. Obecnie wydaje się, że kluczową kwestią na przyszłość jest ustabilizowanie podaży rzepaku, a jeśli będzie to możliwe, dalszy jej wzrost, co oczywiście wymaga podjęcia konkretnych działań choćby w kontekście wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem strategia Europejskiego Zielonego Ładu" - skomentował prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Mariusz Szeliga.

Pobicie rekordu było możliwe dzięki większej krajowej podaży rzepaku. Polska bowiem jako jedyny znaczący jego producent w Unii Europejskiej zwiększyła poziom krajowych dostaw, co potwierdza duże zainteresowanie rolników tą uprawą, dzięki czemu pozostajemy w ścisłej europejskiej czołówce producentów oleju rzepakowego - wyjaśniło PSPO.

Stowarzyszenie zawraca uwagę na "niższy poziom zaolejenia nasion", w ub.r. wyniósł on średnio 40 proc., podczas gdy w poprzednich latach był na poziomie 42-24 proc. Oznacza to mniejszy uzysk oleju z przerobionych nasion. Olej przeznaczany jest na biopaliwa i cele spożywcze. W sumie wyprodukowano 1,25 mln ton oleju.

Produkcja oleju rafinowanego w ub.r. wyniosła 470 tys. ton i była o 23 tys. ton wyższa niż rok wcześniej. Jego udział systematycznie, choć powoli rośnie od kilku lat, co generuje dodatkową wartość dodaną. Jak wyjaśnił dyrektor generalny PSPO Adam Stępień, jest to możliwe dzięki intensywnym działaniom promocyjnym. Rynek oleju rzepakowego w segmencie biopaliw pozostaje stabilny.

Firmy olejarskie zrzeszone w Stowarzyszeniu przerabiają ok. 90 proc. nasion pozyskanych w Polsce.