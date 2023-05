Branża piekarnicza nie wykazuje zainteresowania niższymi cenami gazu

Tylko 105 wniosków wpłynęło do ZUS od firm, które pragną skorzystać z preferencyjnych stawek gwarantowanych w tarczy. Jednym z warunków otrzymania pomocy jest niezaleganie z podatkami i składkami.

Jak podała "Rzeczpospolita", od miesiąca przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz używają do tego pieca ogrzewanego gazem, mogą korzystać z preferencyjnych stawek na to paliwo.

"Pomoc polega na możliwości ustalenia ceny maksymalnej na poziomie 200,17 zł za MWh od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. Przedsiębiorcy w momencie ubiegania się o wsparcie nie mogą mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek i mieścić się w limicie pomocy de minimis. Zainteresowane podmioty muszą złożyć wniosek do ZUS. Formalnie mogą to zrobić od 8 kwietnia. Do wniosku muszą też dołączyć fakturę za gaz za okres nie wcześniejszy niż kwiecień. Potrzebne dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od wystawienia rachunku" - wyjaśnia dziennik.

Z danych, które poznała "Rz", wynika, że "na razie chętnych jest niewielu". - Do tej pory do ZUS wpłynęło 105 wniosków i są już pierwsze pozytywne rozstrzygnięcia - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jak dodał, z uwagi na konieczność dołączenia do wniosku faktury za gaz za dany miesiąc ZUS spodziewa się, że w maju takich wniosków wpłynie więcej.

Gazeta przypomina, że według szacunków rządu z nowego rozwiązania może skorzystać nawet 2,7 tys. przedsiębiorców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl