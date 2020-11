Branża pożyczkowa dalej pod kreską

Z analizy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego wynika, że w październiku 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o 18,6 proc. mniej pożyczek na kwotę o 28,7 proc. niższą w ujęciu rok do roku.

Porównując dane w zakresie liczby i wartości udzielonych pożyczek w październiku wobec średnich wrześniowych br., widoczne jest wyraźne osłabienie sprzedaży w dwóch ostatnich tygodniach października i silnym trzecim tygodniu tego miesiąca (12-18.10). W ostatnim tygodniu miesiąca odczyt wartości sprzedanych pożyczek był wyraźnie niższy od średniej wrześniowej i sięgał -7,5 proc., co jest wysokim spadkiem, porównując następujące po sobie miesiące.Powyższe wnioski dla agregatów tygodniowych potwierdza także analiza danych w ujęciu miesięcznym. Nominalnie wartość udzielonych pożyczek w październiku wzrosła o 1,4 proc. m/m, co wynika z 2,1 proc. wzrostu w tym okresie średniej wartości pożyczki. Liczba udzielonych pożyczek była już mniejsza o 0,7 proc. niż miesiąc wcześniej przy tej samej liczbie dni roboczych. Warto zauważyć, że jest to pierwszy spadek miesięczny od odnotowanego gwałtownego spadku w kwietniu.Średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła w październiku 2966 zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu do września 2020 r. i spadek o 12,5 proc. w ujęciu rok do roku.Z uwagi na model raportowania przez firmy pożyczkowe danych nt. liczby odrzucanych aplikacji o pożyczki, dane z ostatnich czterech tygodni zapewne ulegną korekcie. Z tego względu jako ostatni miarodajny odczyt traktujemy tydzień rozpoczynający się 28 września, który pokazuje delikatne pogorszenie się wskaźnika do poziomu 37,7 proc. wobec minimalnie niższych odczytów w poprzednich tygodniach września. W dalszym ciągu są to jednak poziomy wyraźnie lepsze od odczytów kwietniowych. W związku z faktem prawdopodobnej korekty danych w kolejnych okresach, wpływ drugiej fali COVID-19 nie jest widoczny na chwilę obecną.Liczba aktywnych firm pożyczkowych w październiku, tj. takich, które udzieliły choć jednej pożyczki, według danych CRIF wynosi 38, czyli tyle, ile we wrześniu. Nadal jest to jednak o 25 proc. firm mniej niż rok wcześniej.