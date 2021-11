Branża pożyczkowa jedzie na minusie. Strata wzrosła o ponad połowę

Branża pożyczkowa zamknęła 2020 rok stratą 279 mln zł. Z analizy sprawozdań finansowych instytucji pożyczkowych, dokonanej przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego, wynika, że w stosunku do 2019 roku branża pogłębiła stratę o 56 proc. Przychody ze sprzedaży stopniały ponad 1 mld zł. Ujemne wyniki to efekt pandemii COVID-19, w tym przede wszystkim towarzyszących jej regulacji obniżających limit kosztów pozaodsetkowych.

Uderzenie w największych

Covidowe restrykcje najmocniej uderzyły w największe firmy. Z analizy sprawozdań finansowych wynika też, że nie wszystkie firmy pożyczkowe w takim samym stopniu odczuły covidowe restrykcje. Bo choć najwięksi gracze - z kilkoma wyjątkami - odnotowali stratę, to jednak niektórzy pożyczkodawcy odnieśli nawet kilkuset procentowe wzrosty zysku netto.- Sektor instytucji pożyczkowych jest mocno zróżnicowany. W rejestrze prowadzonym przez KNF oficjalnie widnieją 532 podmioty, z czego tylko nieco więcej niż połowa prowadziła pozabankową działalność kredytową oraz złożyła do tej pory sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata. Łącznie takich firm jest 274, przy czym 25 instytucji pożyczkowych odpowiada za 87 proc. udziałów w rynku mierzonych wartością aktywów - komentuje Agnieszka Wachnicka.- Koncentrując się wyłącznie na tej grupie, można zauważyć, że to właśnie najwięksi pożyczkodawcy, dostosowując się do nowych reguł, odnotowali najwyższą stratę, powyżej 230 mln zł - dodaje.Mniejsi gracze poradzili sobie w trudnych warunkach, co jest - w jej opinii - o tyle zaskakujące, że z reguły to właśnie najmniejsi przedsiębiorcy są najbardziej narażeni na utratę zysku i płynności.