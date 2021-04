Branża pożyczkowa na dużym minusie. Covidowo-regulacyjne tsunami trwa

Branża pożyczkowa mocno odczuła pandemię COVID-19 i zmiany regulacyjne, które na trwałe zmieniły obraz polskiego rynku pożyczek pozabankowych. W 2020 roku nastąpił spadek o 34 proc. wartości udzielonego finansowania, a o 21 proc. zmniejszyła się liczba przyznanych pożyczek. Z rynku zniknęła niemal jedna czwarta firm pożyczkowych – wynika z raportu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, podsumowującego sytuację w sektorze w 2020 roku.

Widmo kryzysu

2021 rok pod znakiem spadków

Największe załamanie na rynku odnotowano w okresie marzec-maj, kiedy branża musiała w szybkim tempie zmodyfikować ofertę produktową, dostosowując ją do nowych wymogów prawnych. Dodatkowo zmuszona była od strony technicznej i operacyjnej przygotować się do branżowego, a następie ustawowego memorandum kredytowego. W konsekwencji w kwietniu 2020 roku branża odnotowała rekordowy 66 proc. spadek wartości udzielonego finansowania.Odnotowane spadki sprzedaży to wypadkowa dwóch czynników: ograniczonej podaży i osłabionego popytu – wynika z raportu. W ocenie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego groźniejszym zjawiskiem na płaszczyźnie gospodarczej i społecznej wydaje się jednak obniżona podaż, gdyż popyt, ściśle skorelowany z formą codziennej aktywności konsumentów i ich nastrojami, prawdopodobnie szybko odbuduje się po ustaniu lub złagodzeniu pandemii.Zredukowany stopień akcji kredytowej, wynikający z mniejszej liczby firm pożyczkowych, może nie zaspokoić potrzeb konsumentów, gdy poziom konsumpcji prywatnej wróci do stanu sprzed pandemii. Bariera wejścia na rynek pożyczek, a także niepewność regulacyjna i finansowa jest na tyle duża, że mało prawdopodobne wydaje się pojawienie się w sektorze nowych graczy.Zgodnie z przyjętą ustawą anty-covidową, na czas epidemii obniżono limit kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego do maksymalnie 21 proc. dla pożyczek udzielanych na okres powyżej 30 dni oraz 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Nowe wymogi regulacyjne zmusiły firmy pożyczkowe do przebudowania oferty produktowej i dostosowania jej do nowych regulacji.Z danych CRIF w zakresie rozkładu kwotowego udzielonych pożyczek w poprzednim roku wynika, że aż 53,5 proc. wszystkich przyznanych pożyczek stanowiły pożyczki o wartości poniżej 2 tys. zł. Kolejne 23,5 proc. to pożyczki w przedziale 2-4 tys. zł, a pożyczki o wartości powyżej 4 tys. zł stanowiły w ub.r. mniej niż ¼ wszystkich sprzedanych kredytów.Wzrost niepewności gospodarczej, widmo kryzysu oraz ograniczone przychody firm pożyczkowych do poziomu uniemożliwiającego pokrycie strat z tytułu niespłaconych pożyczek zmusiły branżę do zmian w polityce kredytowej. Z danych CRIF wynika, że odsetek odrzuconych przez firmy pożyczkowe konsumentów wzrósł podczas pierwszej fali pandemii do około 45 procent.Sytuacja w sektorze instytucji pożyczkowych w kolejnych miesiącach jest w dużej mierze uzależniona od dalszego przebiegu pandemii i jej wpływu na gospodarkę. Istotną determinantą będzie sytuacja na rynku pracy i tempo odbudowy popytu na pożyczki, a przede wszystkim otoczenie regulacyjne.- Dane za pierwsze miesiące 2021 r. ilustrują wyraźnie obniżoną aktywność kredytową sektora w stosunku do poprzedniego roku. Z jednej strony wynika to z czasowo osłabionego popytu konsumenckiego, a z drugiej strony ze znacznie mniejszej liczby aktywnych firm pożyczkowych. Przy czym zmiana ta wydaje się długookresowa – komentuje Mateusz Mucha z DM Navigator, doradca ekonomiczny Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego..Jak prognozuje, czynnikami hamującymi odbudowę rynku, poza aspektem regulacyjnym, będą rosnące koszty prowadzenia działalności oraz utrudnione pozyskiwanie finansowania od inwestorów z rynku kapitałowego.