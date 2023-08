Branża spotkań odbija się po pandemii. Spodek i MCK przedstawiły ramówkę

Ponad 520 tys. gości podczas 243 wydarzeń - to bilans katowickiego Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK) tylko za pierwsze półrocze 2023 r. Zarządca obiektów PTWP Event Center zaprezentował 31 sierpnia ramówkę wydarzeń na najbliższe miesiące.

Kongresy przemysłowe, informatyczne, a także klimatyczne - z PRECOP 28 na czele - to wszystko czeka nas przed końcem 2023 r. w Katowicach, a konkretniej w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK).

31 sierpnia 2023 r. zaprezentowano ramówkę na kolejne miesiące w tych obiektach.

MCK i Spodek to jednak nie tylko branżowe konferencje, ale także mnóstwo rozrywki. Kilka ostatnich miesięcy roku 2023 obfitować będzie w występy gwiazd muzyki, kabaretu, a nawet tańca.

Wystarczyło 6 miesięcy 2023 r., aby upewnić się, że branża eventowa odbiła się po pandemicznym kryzysie - wydaje się pokazywać przykład katowickich obiektów zarządzanych przez PTWP Event Center, czyli Spodka oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK).

- W pierwszym półroczu 2022 r. jeszcze mocno odczuwaliśmy kryzys związany z pandemią. Światełko w tunelu zobaczyliśmy dopiero w drugim półroczu, kiedy Katowice były gospodarzem Światowego Forum Miejskiego. Ten szczyt przez półtora miesiąca zajmował nasze obiekty i stąd osiągnięto takie liczby jak 750 tys. odwiedzających i 440 wydarzeń - wymieniał Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center, podczas prezentacji ramówki Spodka i MCK w Katowicach.

Dodał jednak, że tylko pierwsze 6 miesięcy 2023 r. podsumowano liczbą 521 tys. gości i 243 wydarzeń. Zdaniem Marcina Stolarza liczby te wskazują na wyraźne odbicie po pandemii i powrót do normalności.

Goście i organizatorzy zostawiają 0,5 mld zł. Inwestorzy pytają o obłożenie

Jak zwrócił uwagę Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, branża spotkań oddziałuje nie tylko na Katowice, czyli siedzibę Spodka i MCK, ale także na Górnośląsko-Zagłebiowską Metropolię i cały region.

- Zgodnie z raportem przygotowanym przez katowicką Akademię Wychowania Fizycznego, goście tutejszych wydarzeń zostawiają w mieście około 200 mln zł rocznie. Z kolei z naszych danych wynika, że organizatorzy eventów tylko w MCK i w Spodku wydają tu ponad 300 mln zł rocznie. Oznacza to, że dzięki branży spotkań, w Katowicach zostaje około 0,5 mld zł rocznie - wyliczał Wojciech Kuśpik.

Jak wyjaśnił, ma to wpływ przede wszystkim na branżę hotelową - najwięksi jej gracze przed podjęciem decyzji o inwestycji wysyłają zapytania o obłożenie w najbliższym czasie i kolejnych latach.

- Branża spotkań wspiera także inne inwestycje. Często słyszymy od inwestorów, jak ważna dla miejsca lokalizacji potencjalnej inwestycji jest oferta czasu wolnego, oferta kulturalna, z której mogą korzystać pracownicy - zaznaczył Wojciech Kuśpik.

Co zaoferują Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w najbliższym czasie?

Jednym z najważniejszych wydarzeń, którego gospodarzem jeszcze w 2023 r. będzie Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, będzie PRECOP 28, czyli wydarzenie przygotowujące do szczytu klimatycznego ONZ COP 28. PRECOP w Katowicach odbędzie się 5 i 6 października.

- Katowice to dla nas miasto symboliczne. Tam, podczas odbywającego się szczytu COP 24 (w 2018 r. - przyp. red.) wypełniono konkretami to, jak ma być finansowane Porozumienie paryskie ze szczytu z 2015 r. - zaznaczył Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Przypomniał, że decyzja o organizacji PRECOP-ów pojawiła się w 2022 r. (wówczas odbyła się pierwsza edycja), a do jego współorganizacji zaproszono właśnie Grupę PTWP - ze względu na doświadczenie w organizacji dużych imprez.

- PRECOP przygotuje nas do agendy szczytu w Dubaju, który będzie ważny w kilku powodów. W agendzie znalazły się m.in. takie tematy jak pakiet deforestacyjny, dalsze redukcje emisji metanu. Czekają nas twarde negocjacje dotyczące liczenia śladu węglowego, a także objęcie tym liczeniem sektora prywatnego - w szczególności w kontekście łańcucha dostaw. Wreszcie, ważnym tematem będzie kryzys żywnościowy w kontekście wojny w Ukrainie - wyliczał Kamil Wyszkowski.

Choć PRECOP 28 pozostanie jednym z kluczowych wydarzeń organizowanych w Katowicach jeszcze przed końcem 2023 r., Spodek i MCK otworzą się także na takie wydarzenia jak m.in.:

- 7. edycja Stormwater Poland (27-28 września),

- 13. Forum Promocji Turystyki (11 października),

- TOOLEX Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki (3-5 października),

- Konferencja Nowy Przemysł 4.0 (4-5 października),

- 27. Międzynarodowa Konferencja Microtas (15-19 października),

- Infoshare DEV - konferencja dla Ekspertów i Pasjonatów branży IT (24 października).

Koncerty, muzyka, kabaret i taniec - katowickie obiekty słyną z różnorodności

Już nie tylko Spodek, słynący z koncertów gwiazd światowej muzyki, ale także MCK coraz częściej staje się miejscem koncertów znanych artystów. Jeszcze przed końcem roku, Katowice będą gościć m.in.:

- Hey, który zagra dwa koncerty (14 i 15 października) w ramach trasy z okazji 30-lecia powstania,

- Kwiat Jabłoni - 24 listopada,

- Kult w ramach "Pomarańczowej Trasy" - 4 listopada,

- Lady Pank - 19 listopada.

Katowice będą także gościły wydarzenia cykliczne, takie jak: 41. Rawa Blues Festival (7 października) i 24. edycję Mayday Poland (10 listopada).

Ponadto na scenie Spodka będzie można zobaczyć: stand-uperów Rafała Paczesia i Łukasza Lodkowskiego (25-26 października) czy kabareciarzy podczas wydarzenia Richtig Śląski Kabareton (12 listopada).

Katowice przejęły także od innych miast takie imprezy jak Bachaturo (w sierpniu 2023 r. Katowice gościły ją po raz drugi) oraz El Sol - (odbywający się w listopadzie jeden z największych festiwali tańca w Europie Środkowej, do tej pory był organizowany w Warszawie).

To się nie zmienia - MCK i Spodek tradycyjnym gospodarzem cyklicznych wydarzeń

Początek 2024 r. to wydarzenia dobrze znane i zakorzenione w stolicy Górnego Śląska. W lutym 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Intel Extreme Masters, czyli światowe finały międzynarodowych turniejów esportowych.

Jeszcze wcześniej, bo w styczniu (12-14) MCK gościć będzie EXPO Gołębie, czyli Międzynarodowe Targi Gołębi Pocztowych. Końcówka lutego to z kolei kolejna edycja 4 Design Days (25-28 stycznia). Nie zapominajmy także, że maj to tradycyjnie czas na Europejski Kongres Gospodarczy. Kolejna edycja odbędzie się od 8 do 10 maja 2024 r.

