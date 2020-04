Branża targowa czeka na większą tarczę

Chcielibyśmy widzieć światełko w tunelu – Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, tak mówi o rozwiązaniach, jakie pojawiają się w nowej wersji Tarczy Antykryzysowej. Jej zdaniem stanowią one kolejny krok we właściwym kierunku, ale wciąż niewystarczający, aby zapewnić branży funkcjonowanie i szybki powrót do normalności.

Konieczne byłoby również wydłużenie zwolnienia z ZUS o kolejne trzy miesiące, odblokowanie kont split payment i szybszy zwrot VAT.

Według Beaty Kozyry niezbędne byłoby również wsparcie finansowe rządu dla przedsiębiorstw, które chciałyby wystawiać się na targach.