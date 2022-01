Branża targowa ostrzega: za parę miesięcy nie będzie czego zbierać

Poszkodowane przez pandemię firmy, które pracują dla targów, apelują do premiera o wsparcie, którego – ich zdaniem – nie dostały. Chodzi m.in. o objęcie pomocą z tarczy 10.0 czy wydanie dla nich wytycznych, dzięki którym w bezpieczny sposób można będzie organizować imprezy targowe. Reprezentujący te przedsiębiorstwa Komitet Obrony Branży Targowej (KOBT) apeluje do władz już kolejny raz. Skarży się też na lekceważenie targowych przedsiębiorców przez resort Rozwoju i Technologii w rozmowach on-line w 2021 roku.

Negatywny wpływ na promocję polskiej gospodarki

włączenie ich (PKD 82.30, 73.11) do pomocy w ramach tarczy 10.0;

przyznanie im pomocy rządowej na obiecane przez ministerstwo m-ce maj-sierpień 2021;

wliczenie do rozliczenia tarczy PFR 2.0 czasu do sierpnia 2021 włącznie;

stworzenie z pieniędzy zgromadzonych w PFR tarczy wsparcia dla przemysłu targowego o symbolu PFR 3.0, która pozwoli naszej branży przetrwać do połowy roku 2022,

przedstawienie im wytycznych dotyczących bezpiecznej organizacji imprez targowych, w sprawie których wciąż czekają na decyzję w sprawie szczegółowych reguł gwarantujących udział wyłącznie osób zdrowych w targach. Przypominają, że tego typu rozwiązania wprowadzane są w innych krajach europejskich, którym – jak widać – zależy na utrzymaniu branży targowej. To – jak podkreślają – już kolejny apel w tej materii.

W Polsce źle, w Europie znacznie lepiej

Wsparcie, jakie dostała branża targowa

Wolimy normalnie pracować

Czytaj też: Renesans węgla jest faktem. Pytanie jak długo potrwa Przypominają przy tym, że w tzw. normalnych czasach znane na świecie polskie imprezy targowe stanowiły – także dla premiera – doskonałe forum do nawiązywania gospodarczych kontaktów czy – słusznego z resztą – chwalenia polskich osiągnięć w różnych dziedzinach, a w szczególności – ogłaszania ambitnych projektów gospodarczych dla Polski. Z danych Komitetu wynika, że przed pandemią branża ta odprowadzała do Skarbu Państwa 0,75 mld zł z podatków.- Za parę miesięcy nie będzie czego po naszej branży już zbierać. Szczególnie dotyczy to firm okołotargowych, mniejszych, obsługujących imprezy przy np. projektowaniu i budowie powierzchni wystawienniczych czy zajmujących się targową logistyką - przewidują autorzy listu.Informują też, jakie dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza dla eksportu mogą okazać się skutki znikania targowych przedsiębiorstw.- Apelujemy do Pana ponownie o chwilę refleksji nad nami i pomocy nam w najbardziej tragicznym kryzysie targów w krótkiej historii kapitalizmu post transformacyjnego w Polsce- piszą przedsiębiorcy z Komitetu Obrony Branży Targowej.Żądania tych przedsiębiorców to:Zwracają jednocześnie uwagę, że w państwach Unii Europejskiej zostały uruchomione fundusze na wsparcie targów i konferencji, co bez wątpienia związane jest z dostrzeżeniem i właściwą oceną potencjału tych branż. - To zatem pewne, że targi wyjdą tam z obecnego kryzysu obronną ręką i w przyszłości będą mogły nawet wchłonąć te, które bez wystarczającego wsparcia skazane są dziś na upadek lub utratę dotychczasowego znaczenia - prognozują przedsiębiorcy, mając na myśli także imprezy cieszące się międzynarodową renomą w naszej części Europy, gdzie pozbawione koniecznego wsparcia, czuć się mogą zagrożone.Wskazują, że branża targowa należy do najbardziej poszkodowanych przez panującą od blisko 2 lat pandemię, gdyż jako pierwsza została w marcu roku 2020 "uziemiona" i jako ostatnia doczekała się restartu we wrześniu 2021 roku.- Rządową pomoc w roku 2020 otrzymaliśmy z tarczy PFR 1.0. Została ona, dla naszego targowego PKD 82.30, umorzona w całości - przede wszystkim dzięki naszej determinacji i prowadzonym przez naszych przedsiębiorców działaniom w sferach edukacyjnej, informacyjnej czy nawet protestacyjnej - przyznają przedstawiciele firm zrzeszonych w Komitecie Obrony Branży Targowej.Przypominają, że dostali także pomoc od państwa w ramach tarcz rządowych 1.0 - 9.0. - Należy podkreślić, że wsparcie to dotyczyło zatrudnienia w naszych firmach, co bez wątpienia było jednocześnie korzystne dla polityki społecznej pańskiego rządu. Do dziś wątpliwości budzi to, czy zostaliśmy potraktowani właściwie - tak jak inne dotknięte kryzysem dziedziny gospodarki i czy przeznaczone dla nas środki okazały się wystarczające na to, by dalej funkcjonować, nawet w znacznie skromniejszym wymiarze - dzielą się swoim spostrzeżeniem targowi przedsiębiorcy.Ich zdaniem, dzieje się tak pomimo licznych zapewnień, że rządowi Rzeczpospolitej zależy na egzystencji i rozwoju rodzimych przedsiębiorstw, z których spora część – tak jak znani w całej Europie tirowcy – wypracowała sobie bardzo dobrą opinię poza granicami Polski i stała się swoistą wizytówką polskiego rozwoju.- Wolelibyśmy normalnie pracować i nie być zaskakiwani co chwilę coraz to „lepszymi pomysłami”. Kropla drąży skałę - po raz kolejny czekamy na reakcję. Mamy już chyba w KPRM swój segregator - napisali na swoim profilu w mediach społecznościowych właściciele targowych firm z Komitetu Obrony Branży Targowej.W odpowiedzi minister Michał Dworczyk skierował na razie pismo Komitetu Obrony Branży Targowej do ministra rozwoju i technologii, prosząc o "rozważenie możliwości spotkania z Zainteresowanymi oraz udzielenie odpowiedzi na ww. wystąpienie (tj. list Komitetu Obrony Branży Targowej do premiera), z kopią do wiadomości Prezesa Rady Ministrów".Targowi przedsiębiorcy zauważają, że dziś, bez wprowadzanych obostrzeń dla stwarzających ryzyko zachorowania osób, gdy liczba zakażonych w błyskawicznym tempie rośnie, w branży panuje strach.- Brak strategii rządu w walce z pandemią powoduje korporacyjne zakazy udziału w targach i konferencjach. Gdy de facto pozbawieni jesteśmy środków pomocowych, alternatywnym rozwiązaniem dla branży stałoby się uruchomienie przez PFR kolejnej tarczy, tym razem - 3.0. Pozwoliłoby to na przetrwanie najbardziej poszkodowanym przez COVID przedsiębiorstwom – twierdzą sygnatariusze listu i czekają na jakąkolwiek odpowiedź ze strony władz. Ich cierpliwość – jak zaznaczają – wystawiana jest na kolejną próbę. Jeśli pozostaną bez niej, rozważą kolejne kroki w walce o swoje przetrwanie - czytamy.Obecnie w Polsce działa kilka tysięcy firm targowych, w których pracuje 40 tysięcy osób. Od początku pandemii straty branży wynosić mogą już ponad 3 mld złotych.