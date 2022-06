Branża targowa wraca w wielkim stylu

- Potrzeba spotkań jest ogromna. Jesteśmy na finiszu wiosennego programu targowego. Udało nam się w pełni powrócić po okresie pandemii – wyjaśnia Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Wskazuje, że obecnie branża targowa, podobnie jak inne, mierzy się ze wzrostem kosztów bieżących. Jednym z głównych wyzwań stał się wzrost cen energii czy paliwa, co powoduje, że z jednej strony musimy szukać oszczędności, a z drugiej myśleć proinwestycyjnie na temat dążenia do rozwiązań zero- i niskoemisyjnych.

Zdaniem prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego, kosztorysy, zakładane kilkanaście miesięcy temu, dziś wymagają rewizji.

Widoczny trend powrotu zaczynają odczuwać także hotelarze czy właściciele gastronomii.

Nie można jednak popadać w hurraoptymizm, trzeba brać pod uwagę negatywne scenariusze dla branży targowej.

Branża targowa wychodzi na prostą po niemal dwuletnim spowolnieniu, do jakiego doszło w wyniku epidemii COVID-19. W 2020 i 2021 wiele imprez zostało odwołanych lub przeniesionych na inny termin. Od jesieni 2021 trwa jednak ich powrót. Czerwiec to ostatni miesiąc obecnego sezonu targowego.

- Jesteśmy na finiszu wiosennego programu targowego. Udało nam się w pełni powrócić po okresie pandemii. Targi po raz kolejny stały się areną prestiżowych wydarzeń, takich jak Europejski Kongres UFI, Impact’22, Meble Polska, ITM Industry Europe, Innowatorium Łukasiewicza czy debiutów, w postaci targów wodorowych H2Poland – mówi Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Na swoje miejsce powróciły też imprezy w innych miastach. Np. 4 Design Days, Edukacja, Intarg w Katowicach czy Amberif w Gdańsku.

Ogromna potrzeba spotkań

- W wielu przypadkach nasze założenia były bardziej sceptyczne niż to okazało się w rzeczywistości – przyznaje Tomasz Kobierski.

Jak się okazuje, potrzeba spotkań jest dziś ogromna. - Na przykład podczas targów Meble Polska padł rekord frekwencyjny w przypadku zagranicznych gości, którzy przybyli do nas z blisko 70 krajów – odnotowuje Tomasz Kobierski, wskazując, że dziś branża targowa znajduje się w miejscu, które pozwala jej z optymizmem spoglądać na kolejne miesiące. Bowiem również imprezy w ośrodkach targowych w Katowicach, Kielcach, Krakowie czy Gdańsku również odnotowywały zadowalającą frekwencję.

Spore wyzwania

Targowi przedsiębiorcy stoją jednak także przed sporymi wyzwaniami. - Branża targowa, podobnie jak inne branże, mierzy się z ze wzrostem kosztów bieżących. Wzrost cen energii czy paliwa sprawiają, że z jednej strony musimy szukać oszczędności, a z drugiej myśleć proinwestycyjnie na temat dążenia do rozwiązań zero- i niskoemisyjnych – podaje Tomasz Kobierski.

Wymienia główne przeszkody: - Inflacja, problemy kadrowe firm budowlanych i wzrost cen surowców wpływają również na nasze spojrzenie na plany dotyczące rozbudowy infrastruktury. Kosztorysy, które zakładaliśmy kilkanaście miesięcy temu, dziś wymagają rewizji – zaznacza.

Korzysta też m.in. gastronomia i hotele

Wraz z targami odżywają też branże z nimi kooperujące, na co zwraca uwagę prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

- Niewątpliwie wszystkie wydarzenia na targach, szczególnie te o charakterze kilkudniowym, generują wzrost zainteresowania infrastrukturą okołotargową. Myślę, że warto powtórzyć to, co najprościej pokazuje tę analogię. Jedna złotówka wydana na targach to około sześć złotych wydanych w Poznaniu – wylicza Tomasz Kobierski.

Według niego, jeśli więc na targach widać trend powrotu, to w jego ocenie bardzo wyraźnie zaczynają to odczuwać także hotelarze czy właściciele gastronomii.

Umiarkowany optymizm

Prognozy na kolejny sezon można zatem rysować z optymizmem, ale też z pewnym dystansem.

- Na ten moment wystawcy i zwiedzający dają nam niezwykle pozytywny feedback odnośnie udziału w kolejnych wydarzeniach – zauważa Tomasz Kobierski. Z jego obserwacji wynika bowiem, że uczestnicy imprez targowych doskonale wiedzą, że bezpośrednie spotkania to dla wielu branż klucz do budowania relacji biznesowych, pozyskiwania wiedzy i szukania inspiracji.

- Nie możemy jednak popadać w hurraoptymizm. Musimy brać pod uwagę negatywne scenariusze, m.in. kolejną falą COVID-19 czy ograniczanie wydatków przez firmy z powodu znaczącego wzrostu bieżących kosztów – przestrzega prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Na potrzeby zarówno tych największych (Poznań, Katowice, Kraków, Gdańsk, Kielce) organizatorów targów, w Polsce działa około 4 i pół tysiąca firm. Najczęściej to małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Zajmują się one logistyką, transportem czy projektowaniem i budową powierzchni wystawienniczych na targach. Dotychczasowe straty branży spowodowane pandemią szacowane są na około 4 miliardów złotych.

