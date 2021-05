Branża walczy o życie. I czeka na obiecane wsparcie

Pozbawiona od roku przychodów branża targowa domaga się większego wsparcia. Wraca pomysł bonu targowo-kongresowego na wzór wdrożonego w życie w ubiegłym roku bonu turystycznego.

Komu bony?

Teraz do prezydenta

- Pandemia COVID-19 spowodowała znaczne spowolnienie gospodarcze. Dlatego dzisiaj priorytetem staje się odbudowa polskiej gospodarki. Aby była ona efektywna, główny nacisk powinien być położony przede wszystkich na odbudowę branż, które pozwolą polskiej gospodarce szybko wrócić na ścieżkę rozwoju sprzed pandemii i bez kompleksów konkurować z innymi gospodarkami. Taką branżą jest branża targowo-kongresowa, która jest nie tylko wizytówką Polski, ale kołem napędowych eksportu wewnętrznego i zewnętrznego – podkreśla Beata Kozyra.- Targi i kongresy to instrument rozwoju gospodarczego firm i regionów. Są jednym z najefektywniejszych narzędzi promocji polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych - dodaje.Bon będzie przeznaczony dla firm, organizacji, instytucji badawczych i naukowych oraz dla osób, które chciałyby wziąć udział w wydarzeniach: targach, kongresach, konferencjach i eventach zarówno jako wystawcy czy prelegenci, jak i uczestnicy czy zwiedzający.Drugą grupą beneficjentów bonu będą organizatorzy wydarzeń, obiekty, w których te wydarzenia będą się odbywać oraz podmioty realizujące usługi sprzężone z organizacją wydarzeń - np. firmy projektujące i budujcie stoiska targowe. Nie można również zapomnieć o innych pośrednich beneficjentach bonu, tj. o hotelach, gastronomii czy usługach transportowych.Prezes PiPT podkreśla, że do sprawy wdrożenia bonu nawiązywano w ostatnich miesiącach wielokrotnie podczas spotkań z przedstawicielami rządu. W tym tygodniu o pomyśle usłyszał również prezydent Andrzej Duda, który we wtorek spotkał się z przedstawicielami branż zamkniętych z powodu pandemii.Beata Kozyra przedstawiła postulaty Izby Prezydentowi RP.– Proponujemy wykorzystanie przez rząd wstępnie opracowanych konstruktywnych pomysłów dotyczących wsparcia dla odbudowy branż zamkniętych, m.in. przedłużenia wsparcia sektorowego w postaci Tarczy PFR 3.0. lub precyzyjnie skrojonej, dedykowanej branżom wydarzeń, targów rekompensaty w wysokości 50 proc. utraconych przychodów w stosunku do roku 2019, czy też formy wsparcia dla uczestników eventów, targów i usług im towarzyszących na wzór bonu turystycznego – wylicza szefowa PIPT.