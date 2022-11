Branża wodociągowo-kanalizacyjna przekonuje się do ubezpieczeń wzajemnych

Rośnie liczba przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zainteresowanych udziałem w Związku Wzajemności Członkowskiej Wodociągi Polskie. Związek powstał w ramach TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Jego reprezentantem i pierwszym członkiem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Nowe możliwości korzystnej współpracy

Celem jest możliwie szeroka ochrona ubezpieczeniowa przy możliwie niskich kosztach

Bezpłatne wsparcie ekspertów od minimalizowania ryzyka

TUW PZUW prezentował ideę ubezpieczeń wzajemnych przy okazji niedawnego Kongresu Wodociągowców Polskich w Warszawie, a także na zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” konferencji „Woda. Ścieki. Osady” w Zakopanem. – Efektem są liczne rozmowy i uzgodnienia, które otwierają perspektywy szerokiej współpracy – mówi dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.

Szeroka ochrona przy niskich kosztach

Należący do Grupy PZU Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych to największe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych w Polsce. Ubezpieczeni są jednocześnie jego członkami, tworząc w ramach TUW PZUW związki wzajemności członkowskiej, czyli grupy o podobnym profilu działalności i związanym z tym ryzyku.

Taką grupą jest właśnie nowo utworzony Związek Wzajemności Członkowskiej Wodociągi Polskie. Poszerza możliwości współpracy, które daje swoim członkom Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. – Działając wspólnie, jako duża struktura, zyskujemy szersze możliwości budowania atrakcyjnych programów ubezpieczeniowych niż pojedyncze, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa z branży. Jednocześnie rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na dużą liczbę podmiotów pozwala ograniczać koszty ubezpieczenia – uważa prezes Izby Krzysztof Dąbrowski.

– Współpraca z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” jest tym bardziej cenna, że łączą nas wspólne wartości. Ubezpieczenia wzajemne, tak jak działalność samorządu gospodarczego, opierają się na solidarności i współpracy. Nie są nastawione na zysk. Celem jest maksymalizowanie wspólnych korzyści, a dzięki temu możliwie szeroka ochrona ubezpieczeniowa przy możliwie niskich kosztach – dodaje prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Elastyczność i minimalizowanie ryzyka

Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest ich elastyczność. Wynika z faktu, że są one ustawowo zwolnione z rygorów Prawa zamówień publicznych. Umowy są negocjowane, a dzięki temu lepiej dopasowane do potrzeb i oczekiwań ubezpieczonych. – Każde przedsiębiorstwo zrzeszone w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie” może negocjować warunki ubezpieczenia, co w procedurze postępowania przetargowego bywa niemożliwe. Decyzje o przystąpieniu do Związku Wzajemności Członkowskiej będzie podejmować indywidualnie. Nie ma przymusu. Sądzimy jednak, że efekt skali, jakość obsługi, a dodatkowo cena będą działać zachęcająco – zwraca uwagę prezes Izby Krzysztof Dąbrowski.

Jakość obsługi to także troska o minimalizowanie ryzyka. Jest szczególnie ważne w przypadku mających strategiczne znaczenie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. TUW PZUW oferuje bezpłatne wsparcie ekspertów w tej dziedzinie.

– Indywidualne podejście do ryzyka, które proponujemy, polega w pierwszej kolejności na diagnozie zagrożeń w konkretnym przedsiębiorstwie. Doświadczeni inżynierowie ryzyka dokonują inspekcji, identyfikując zagrożenia i przygotowując działania prewencyjne. Instalujemy różnego rodzaju czujniki i inteligentne systemy, które są w stanie na bieżąco informować o stanie zagrożenia. Dane analizują nasi inżynierowie – opowiadał na Kongresie Wodociągowców Polskich dyrektor Biura Inżynierii Ryzyka i Współpracy z Przemysłem TUW PZUW Dariusz Gołębiewski. Jak mówił, innowacyjny system monitorowania bezpieczeństwa z powodzeniem działa już m.in. w Rzeszowie.

– Im lepiej zdiagnozujemy zagrożenia, tym skuteczniej można je eliminować. Im więcej szkód uda się uniknąć, tym niższe będą koszty ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest indywidualne podejście do każdego ubezpieczonego – podsumowuje dyrektor Sebastian Wiatr.