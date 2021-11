Branża wydarzeń znacznie zwiększyła zadłużenie

Targi, kongresy i konferencje ruszyły pełną parą. Przedsiębiorstwa zajmujące się eventami wciąż z niepokojem patrzą jednak w przyszłość. Jak wynika z bazy danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, w czasie pandemii zadłużenie firm branży MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) wzrosło o ponad 10 mln zł i sięga obecnie prawie 27 mln zł. Firmy te odrabiają straty i po cichu liczą na szybkie unormowanie rynku.

Niepewność zatrudnienia

- Widzimy, że im większe tempo rozprzestrzenienia się zarazy, tym mniejsze zainteresowanie Polaków np. wizytami w kinach czy na koncertach. Należy spodziewać się kolejnych komplikacji, jeżeli w życie wejdą regionalne obostrzenia bądź najczarniejszy scenariusz, czyli lockdown. Firmy sektora MICE zdają się być gotowe na trudniejszy sezon jesienny, bo wiele planów jest warunkowanych tym, co może przynosić pandemia. Sektor mocno liczy na sezon świąteczno-noworoczny. Jeżeli przed nami znowu nastanie grudzień bez spotkań integracyjnych, spotkań świątecznych czy imprez sylwestrowych w formie zorganizowanej, to na pewno ta generacja strat będzie bardzo wysoka - wyjaśnia Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.- Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiałam, bardzo liczą szczególnie na sylwestra. Będzie zapewne drożej niż w 2019 roku, ale niestety, to jest już cecha charakterystyczna chyba wszystkich usług, jakie są nam oferowane - zaznacza.Zobowiązania finansowe działających firm rosną. Aktualnie przedsiębiorstwa z branży MICE mają do oddania łącznie prawie 27 mln zł. Najwięcej firmom finansowym (bankom, ubezpieczycielom, firmom leasingowym itp.) – ponad 14,5 mln zł.Wobec tej branży największy dług ma również rekordzista – śląska spółka ma do spłacenia leasing w wysokości ponad 9 mln zł. Drugie w kolejce po pieniądze są firmy z branży budowlanej, które czekają na ponad 5,5 mln zł. Na trzecim miejscu są firmy informacyjne i telekomunikacyjne (2 mln zł.).Czytaj: Firmy będą odczuwały wpływ COVID-19 nawet przez trzy lata Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają firmy zarejestrowane na Mazowszu (11 mln zł), Śląsku (9,5 mln zł) i w Wielkopolsce (2,3 mln zł). Najlepiej pandemię zniosły firmy eventowe z województw: opolskiego (3 tys. zł), kujawsko-pomorskiego (16 tys. zł) i lubelskiego (18 tys. zł).Wyzwaniem dla firm zajmujących się organizacją spotkań i wydarzeń jest odbicie się od dna, dzięki nowym kontraktom. Jednak istnieje obawa ich realizacji, ponieważ problem z zatrudnieniem w tym sektorze jest równie palący jak jego zadłużenie.- Charakterystycznym dla branży event marketingowej jest fakt, że nie jest ona ujednolicona i usystematyzowana. Dodatkowo firmom aktualnie brakuje stabilizacji rynku i konkretnej mapy drogowej. Niepewność i brak możliwości skutecznego planowania biznesu jedynie pogłębia już fatalną sytuację. Skutkiem wielomiesięcznego lockdownu jest także brak rąk do pracy. Z powodu postoju, a co za tym idzie, redukcji etatów, wielu pracowników przebranżowiło się i nie chce wracać do eventów, ponieważ nie wiedzą, czy będą mieli stabilne zatrudnienie - przyznaje Paweł Lewicki, prezes zarządu agencji Kierunkowy22 i doradca agencji GonnaBee.