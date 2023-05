Branże eksportowe będą kołem napędowym polskiej gospodarki

Dane GUS dotyczące produkcji przemysłowej są spójne ze scenariuszem miękkiego lądowania polskiej gospodarki. Wzrost notowały branże zorientowane eksportowo i to one będą głównym kołem napędowym polskiej gospodarki - ocenili eksperci.

Aktywność w sektorze przemysłowym będzie poprawiać się w kolejnych miesiącach. W wakacje powinna znów rosnąć. Głównym kołem napędowym polskiej gospodarki będą branże eksportowe - ocenił Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego w komentarzu do danych GUS.

W kwietniu wzrost produkcji ciągle notowały branże zorientowane eksportowo, które zyskują na odblokowaniu łańcuchów wartości dodanej – stwierdzono w komentarzu PKO BP do poniedziałkowych danych GUS.

Dane są spójne ze scenariuszem miękkiego lądowania polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie dodatnia - stwierdzono w komentarzu banku Credit Agricole.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek (22 maja), że produkcja przemysłowa w kwietniu w ujęciu r/r spadła o 6,4 proc., a m/m zmniejszyła się o 14,8 proc.

Kolejne miesiące przyniosą odbicie. W wakacje produkcja powinna znów rosnąć

Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że taki wynik produkcji oznacza głębsze osłabienie niż w marcu (-2,9 proc.). "Jest on dużo słabszy od rynkowych prognoz, które zakładały osłabienie o 3,3 proc." - dodał.

Jak zauważył, komentarz GUS wskazuje, że najsłabsze wyniki widoczne są w sektorze energetycznym oraz górnictwie - w obydwu przypadkach spadki przekraczały 10 proc. "Również aktywność w przetwórstwie była wyraźnie niższa niż rok temu, m.in. z uwagi na słabe wyniki producentów dóbr trwałych oraz dużo mniejszy wzrost produkcji w motoryzacji" - stwierdził analityk.

W ocenie eksperta PIE kolejne miesiące przyniosą odbicie aktywności w przemyśle - w wakacje produkcja powinna znów rosnąć. "W maju wynik mocno wesprze różnica dni roboczych. Faktycznej poprawy spodziewamy się od czerwca" - prognozuje.

Dodał, że badania koniunktury wskazują na nieco lepsze oceny portfela zamówień, szczególnie eksportowych. Według niego pomoże to ponownie osiągnąć wzrost produkcji po II kwartale.

Zdaniem Rybackiego wzrost przemysłu w II połowie roku będzie jednak wyraźnie niższy niż w ubiegłych latach.

"To efekt wyraźnego spadku popytu na dobra trwałe w państwach Unii Europejskiej" - stwierdził. Zaznaczył, że wyniki sektora dalej będą lepsze na tle regionu - "bieżące prognozy wskazują, że produkcja wzrośnie w 2023 r. średnio o około 2 proc.".

Jak podkreślił, w przypadku Niemiec, Czech czy Węgier wyniki zbliżone są do zera, a na Słowacji prognozowany jest 2-proc. spadek. "Lepsze wyniki Polski to efekt inwestycji zagranicznych - skutkują one rozwijaniem nowych linii produkcyjnych w sektorze motoryzacyjnym czy np. w sektorze pomp ciepła" - podsumował analityk PIE.

W kwietniu wzrost produkcji odnotowały branże zorientowane eksportowo

Jak wskazano w komentarzu ekonomistów PKO BP do danych GUS, tegoroczny kwiecień miał o jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem. Dodano, że po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja spadła o 3,4 proc. w ujęciu rok do roku oraz o 1,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca.

"Spadek produkcji w kwietniu nastąpił pomimo ewidentnego ożywienia w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej. Dane w tym sektorze są utajnione ze względu na tajemnicę statystyczną, jednak szacujemy, że w kwietniu produkcja wzrosła po 6 miesiącach spadków, w tym 3 miesiącach spadków dwucyfrowych, najpewniej związany z przestojem w jednej z rafinerii" - stwierdzono w komentarzu PKO BP.

"W kwietniu wzrost produkcji ciągle notowały branże zorientowane eksportowo, które zyskują na odblokowaniu łańcuchów wartości dodanej - motoryzacja, produkcja maszyn i urządzeń oraz urządzeń energetycznych" - dodano.

Ekonomiści PKO BP ocenili, że we wszystkich tych branżach tempo wzrostu produkcji było jednak słabsze niż w marcu. Dodali, że ich zdaniem w szczególności motoryzacja wydaje się mieć już za sobą okres szybkiego odrabiania przestojów wynikających z braku komponentów.

"W minionym miesiącu najsilniej w ujęciu r/r spadła produkcja dóbr związanych z energią (-14,5 proc.), dóbr konsumpcyjnych trwałych (-13,5 proc.), dóbr zaopatrzeniowych (-10,8 proc.), oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (-5,3 proc.). Zwiększyła się natomiast, o 7,2 proc., produkcja dóbr inwestycyjnych. Słaby popyt konsumpcyjny oraz odwrócenie cyklu zapasów działają ograniczająco na sektor wytwórczy, który jest nadal wspierany przez popyt eksportowy" - wskazano w komentarzu.

GUS podał także dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu, które w kwietniu wzrosły rok do roku o 6,8 proc., w ujęciu miesięcznym spadły o 0,7 proc.

"Dezinflacja w PPI ma szeroki charakter i zwiastuje analogiczną tendencję w cenach konsumenckich" - ocenili ekonomiści PKO BP.

Dołek cyklu gospodarczego został wyznaczony w I kwartale 2023 r.

"To już piąta z rzędu negatywna niespodzianka ze strony wyników przemysłu. W ujęciu wyrównanym sezonowo produkcja spadła o 3,4 proc. r/r, co jest najsłabszym wynikiem od maja 2020 r., a wzrost m/m był w kwietniu jeszcze bardziej ujemny (-1,6 proc. wobec -1,0 proc. w marcu). Winę za słabość produkcji przemysłowej ponosi sektor przetwórczy, którego produkcja spadła o 5,6 proc. r/r (po odnotowaniu -0,4 proc. r/r w marcu)" - stwierdzono w komentarzu Santander Bank Polska.

Zauważono, że wszystkie grupy dóbr przemysłowych odnotowały ujemny roczny wzrost, z wyjątkiem dóbr inwestycyjnych. Przypomniano, że dobra konsumpcyjne trwałego użytku wykazują ujemne odczyty od prawie roku, ale w kwietniu spadły w ujęciu rocznym również konsumpcyjne dobra nietrwałe, co zdarzyło się po raz pierwszy od pierwszych miesięcy pandemii.

"Dość dobre wyniki na tle normalnego wzorca sezonowego w produkcji pokazała w kwietniu branża farmaceutyczna, tytoniowa oraz produkcja metali. Niepokojąco wyglądały za to wyniki produkcji tekstyliów, mebli i innych wyrobów z drewna, nietypowo niską dynamikę zanotowało tez wiele zorientowanych na eksport działów przemysłu (motoryzacyjny - podejrzewamy, że wyczerpuje się tam popyt skumulowany z okresu zaburzeń podażowych - ale też elektronika, urządzenia elektryczne). Największy negatywny wpływ na łączny odczyt rocznej dynamiki produkcji miała w kwietniu produkcja samochodów oraz artykułów spożywczych" - stwierdzono w komentarzu.

Ekonomiści Santandera oceniają, że słabość produkcji przemysłowej może się utrzymać w II kw., a także w III kw. jej roczna dynamika może pozostawać ujemna. Jednak, jak dodali, w sektorze powinny już się wtedy pojawiać oznaki ożywienia.

Dane GUS są spójne ze scenariuszem "miękkiego lądowania" polskiej gospodarki

"W kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy marcem a kwietniem oddziaływał efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w marcu br. była ona taka sama jak w 2022 r., podczas gdy w kwietniu 2023 r. liczba ta była o 1 dzień niższa niż przed rokiem). Przeciwny wpływ miał natomiast efekt niskiej bazy sprzed roku (w kwietniu 2022 r. produkcja przemysłowa obniżyła się o 11,8 proc. m/m). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w kwietniu o 1,6 proc. m/m" - stwierdzono w komentarzu ekonomistów banku Credit Agricole do danych GUS.

Wskazano w nim, że w kwietniu odnotowano zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w trzech głównych grupach firm. W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w kwietniu o 0,8 proc. r/r wobec wzrostu o 12,8 proc. w marcu, podczas gdy spadek produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-10,3 proc. wobec -9,3 proc.) i pozostałych branżach (-9,1 proc. wobec -8,8 proc.).

"Taka struktura wzrostu produkcji wskazuje, że dodatni wkład do wzrostu produkcji przemysłowej ogółem w kwietniu miały jedynie branże eksportowe, w których silnym wsparciem dla aktywności w warunkach słabego popytu pozostaje redukcja zaległości produkcyjnych. Jednocześnie w grupie działów o najwyższej rocznej dynamice produkcji w ostatnich trzech miesiącach pozostają działy produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep+ oraz +produkcja pozostałego sprzętu transportowego. Jest to spójne z obserwowanym w Niemczech ożywieniem w branży motoryzacyjnej oraz dobrymi raportowanymi przez NBP wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych" - ocenili ekonomiści Credit Agricole.

Dodali, że utrzymujący się spadek produkcji w pozostałych branżach odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce.

"Podtrzymujemy ocenę, że wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w branżach nieeksportowych można oczekiwać dopiero w II poł. br., gdy postępująca dezinflacja przyczyni się do zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, a inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków unijnych, wyraźnie przyspieszą. W II poł. br. spodziewamy się również przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro" - podano w komentarzu CA.

GUS podał w poniedziałek, że płace wzrosły w kwietniu o 12,1 proc., licząc rok do roku. Ekonomiści Credit Agricole oszacowali, że w ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w kwietniu o 2,2 proc. r/r wobec spadku o 3,0 proc. w marcu.

"Podtrzymujemy naszą ocenę, że szczyt procesów restrukturyzacyjnych jest już za nami i skala redukcji zatrudnienia w ujęciu rocznym w kolejnych miesiącach będzie się zmniejszać" - stwierdzono w komentarzu.

"Zmniejszenie dynamiki zatrudnienia oraz wolniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -1,8 proc. r/r w kwietniu wobec -2,5 proc. w marcu i -2,5 proc. w I kw. Dane o funduszu płac są spójne z naszą prognozą dynamiki konsumpcji (-1,0 proc. r/r w II kw. wobec -3,5 proc. w I kw.)" - oszacowano w komentarzu.

Ekonomiści CA zastrzegli, że bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z kwietniowymi danymi o sprzedaży detalicznej.

Jak wskazali analitycy, "dane o produkcji przemysłowej i rynku pracy sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy PKB w II kw. (0,2 proc. r/r wobec -0,2 proc. w I kw.). Zmniejszyło się zatem ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w całym 2023 r." . Podkreślili, że "dane są spójne z naszym scenariuszem miękkiego lądowania polskiej gospodarki, zgodnie z którym dynamika PKB w Polsce w 2023 r. wyraźnie się obniży, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2 proc. r/r wobec 5,1 proc. w 2022 r.), a silnemu spowolnieniu wzrostu gospodarczego nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl