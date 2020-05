Branże zastopowane przez pandemię: do tarcz potrzebny nam miecz

Niektóre sektory gospodarki została głęboko zamrożone przez obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii. Takie rodzaje działalności jak hotele, ośrodki wypoczynkowe, organizacja turystyki, transport lotniczy czy przemysł spotkań niemal całkowicie utraciły możliwości działania. W sumie mówimy o kilkunastu tysiącach firm tworzących ponad 12 proc. polskiego PKB. O problemach tej części gospodarki dyskutowano w trakcie sesji „Branże wrażliwe” w ramach EEC Online.

Kiedy się znów spotkamy?

Liczbę miejsc pracy, których istnieniu zagraża ta sytuacja, w samym lotnictwie, ale i w branżach z nim współpracujących IATA szacuje na 25 mln osób na całym świecie, z czego ponad 5,5 mln w samej Europie.Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, przypomina, że jego firma od marca traci 90 proc. przychodów.- Mówimy o pomocy państwa dla firm, które utraciły 15-20 proc. przychodów. Nie wyobrażam sobie pozostawienia bez pomocy branży, który straciły 90 proc. Porty lotnicze w Polsce tracą dziennie ok. 5 - 6 mln zł przychodów, miesięcznie to jest około 200 mln zł. Straty będziemy odrabiać przez co najmniej pół roku – mówi Artur Tomasik.Branża lotnicza także intensywnie pracuje nad przygotowaniami do wznowienia działalności. Zarówno lotniska, jak i same samoloty będą musiały wdrożyć procedury i zasady odpowiadające nowym wymaganiom sanitarnym. Dla lotnictwa wakacje to najwyższy sezon i nie można sobie pozwolić na to, by go utracić.- Nie powinniśmy demonizować sytuacji. Koronawirus będzie nam towarzyszył jeszcze przez jakiś czas, najważniejsze, by racjonalnie i spójnie zbudować procedury - pomiary temperatury na lotniskach, podróżowanie w maseczkach, social distancing - zauważa Andrzej Kobielski, członek zarządu, dyrektor handlowy Enter Air.Przemysł spotkań także znalazł się w dramatycznej sytuacji. Według Stowarzyszenia Branży Eventowej w marcu i kwietniu odwołano 97 proc. zaplanowanych wydarzeń. Maj dla większości organizatorów imprez jest kolejnym "pustym miesiącem", a perspektywy na następne miesiące wcale nie są lepsze. Wstępne straty z tego tytułu sięgają niemal 20 mln złotych.- W przypadku przemysłu kongresowo-konferencyjnego mówimy o sezonowości i tak się wydarzyło, że pandemia uderzyła w przeddzień wysokiego sezonu wiosennego, kiedy wszystkie obiekty miały wypełnione kalendarze. W wypadku ICE Kraków kalendarz zakładał 30 wydarzeń artystycznych i 24 konferencje od marca do końca czerwca – mówi Paula Fanderowska, zastępca dyrektora ds. centrum kongresowego ICE Kraków.Spośród planowanych tam wydarzeń kulturalnych 60 proc. zostanie przeniesiona na jesień, w wypadku kongresów jednak tylko co czwarty – większość ich organizatorzy przenieśli na kolejny rok, a niektóre nawet za dwa lata.Andrzej Hulewicz, vice president Mazurkas Travel Poland uważa, że to może być szansa, którą należy wykorzystać.- Kongresy czy wydarzenia sportowe organizuje się z dużym wyprzedzeniem. Wydaje się, że teraz będzie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o organizację tych imprez. Nie możemy się spóźnić z wyjściem na rynek, bo konkurencja jest duża. W Niemczech już zapowiedziano odmrożenie imprez targowych i organizatorzy już otrzymali sygnał, że tam już można organizować imprezy. My także powinniśmy wychodzić z taką informacją. Spóźnienie może oznaczać stracenie efektów tej pracy, którą wykonaliśmy, budując pozycję Polski na arenie międzynarodowej – powiedział Andrzej Hulewicz.Wyprzedzenie konieczne dla zorganizowania imprezy to kolejny powód, dla którego powstanie kalendarza jest takie ważne.- Chodzi nie tylko o rządowe tarcze, ale i miecze dla branży, żebyśmy nie tylko bazowali na pomocy, ale także zaczęli zarabiać. Bardzo ważne, byśmy usłyszeli, kiedy będą możliwe pierwsze wydarzenia np. dla 200-300 osób, a po jakim czasie będzie można organizować spotkania większe – mówi Marcin Herra, prezes zarządu, Arena Gliwice (Arena Operator Sp. z o.o.).Na razie kalendarza odmrożenia przemysłu spotkań wciąż jednak nie ma. Branża stara się minimalizować koszty, co odbija się między innymi na pracownikach, których dochody spadły nawet o połowę. Ale nawet to nie pozwoliło utrzymać poziomu zatrudnienia sprzed pandemii. Według danych z końca marca 40-60 proc. pracowników firm związanych z przemysłem spotkań otrzymało wypowiedzenia.- Przemysł spotkań to 6-7 proc. PKB i setki tysięcy miejsc pracy. To ogromna branża dziś zamrożona i bez kalendarza odmrożenia. Czekamy na konkretne terminy – apelował Herra.Nowe standardy bezpieczeństwa wprowadzane w innych branżach sugerują jednak, że powrót do pełnej działalności w nowych warunkach nie będzie łatwy i będzie wymagał znacznych zmian.- Impreza zakontraktowana obecnie na 8 tysięcy ludzi, we wrześniu może być dostępna dla znacznie mniejszej liczby uczestników, a to będzie wymagało pójścia na kompromis i ze strony artysty i organizatora – uważa Marcin Stolarz, prezes zarządu PTWP Event Center, operatora Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.