Brazylia i Argentyna chcą stworzyć wspólną walutę. Ekonomiści wyrażają sceptycyzm

Według dziennikarzy "Financial Times" Brazylia i Argentyna rozpoczęły przygotowania do stworzenia wspólnej waluty o roboczej nazwie sur. Dzięki wyeliminowaniu z obrotu dolara chcą zwiększyć eksport.

W niedzielnym wydaniu brytyjskie dziennika ekonomicznego "Financial Times" Argentyna i Brazylia studiują możliwość stworzenia nowej, wspólne waluty. Powołując się na urzędników z kancelarii nowego prezydenta Luli da Silvy takie rozwiązanie powinno w znaczący sposób wpłynąć na wzrost wzajemnej wymiany handlowej.

Strategia zakłada stworzenie nowe waluty o roboczej nazwie "sur" czyli południe. W założeniu ma to zmniejszyć zależność obu gospodarek od dolara amerykańskiego i w mniejszym stopniu od euro. Docelowo można się spodziewać, że kolejne kraje Ameryki Południowej mogłyby przystąpić do wspólnoty monetarnej.

Podczas rozpoczynającej się dziś oficjalnej wizyty w Buenos Aires prezydenci obu krajów Brazylii Luis Inacio Lula da Silva oraz Argentyny Alberto Fernandez mają ogłosić tę wspólną inicjatywę. Jednak zanim dojdzie do podjęcia prac mają się wcześniej wypowiedzieć przedstawiciele banków centralnych o możliwości realizacji proponowanych rozwiązań.

Można być sceptycznym do tych planów, bowiem już w 2019 r. podobna inicjatywa zgłoszona publicznie przez Brazylię nie wyszła poza sferę deklaracji politycznych. Chociaż wielu ekonomistów uważa, że stworzenie podstaw do zwiększenia wymiany handlowej jest cenne to jednak w przypadku Argentyny mamy do czynienia z bankrutem.

W maju ubiegłego roku rząd tego kraju po raz dziewiąty ogłosił niewypłacalność kraju z powodu niemożności spłaty 54 miliardów pożyczki udzielonej wcześniej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

Jako podstawową przeszkodę wskazuje się uwarunkowania ekonomiczne obu państw, które skutkują tym, że w grudniu inflacja roczna w Argentynie wyniosła ponad 98 proc., tymczasem w Brazylii to było nieco ponad 9 proc.

Pomysł stworzenia nowej waluty można więc traktować w kategoriach deklaracji politycznych, które nigdy nie zostaną zrealizowane.

