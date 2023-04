Brazylijski prezydent chce końca dominacji dolara

Przywódca Brazylii Luis Ignacio Lula da Silva podczas swojej wizyty w Chinach wezwał kraje rozwijające się, by zastępowały dolara swoimi rodzimymi walutami w transakcjach międzynarodowych.





Poparł w ten sposób postulat Chin, które również chcą, by dolar przestał dominować w handlu zagranicznym. Lula zaapelował do krajów BRICS (Brazylia, Chiny, Rosja, Indie, RPA), aby te stworzyły swoją własną walutę, której będą używać do przeprowadzania transakcji między sobą.

- Każdej nocy pytam sam siebie, dlaczego wszystkie kraje muszą opierać swój handel na dolarze. Czemu nie możemy handlować w oparciu o nasze własne waluty – powiedział w trakcie przemówienia w Pekinie Lula.

Apel Luli wpisuje się w zmianę w polityce zagranicznej Brazylii po wygranej wyborów prezydenckich przez lewicowego polityka, który nie chce stawiać tylko na rozwój relacji z USA, ale także i z Chinami.

Wymiana handlowa Brazylii i Chin dynamicznie rosła w ciągu ostatnich 10 lat, osiągając w zeszłym roku zawrotną sumę 150,4 mld dolarów. Chiny kupowały w Brazylii produkty rolne, minerały i inwestowały szeroko w sektor konsumencki i infrastrukturalny tego południowoamerykańskiego kraju.

