Bronisze: ponad 200-proc. wzrost sprzedaży róż na walentynki

O ponad 200 proc. wzrosła sprzedaż róż na walentynki na rynku hurtowym w Broniszach; kwiaty są droższe niż rok temu - wskazują eksperci rolni. Najpopularniejsze są róże, w tym roku w kolorze Veri Peri; to połączenie niebieskiego z fioletem i subtelną czerwienią.

Krajowi producenci, handlowcy i importerzy kwiatów są przygotowani na przypadający 14 lutego Dzień Świętego Walentego - powiedziała PAP ekspertka rynku hurtowego w Broniszach Anna Kaszewiak. Jej zdaniem, oferta kwiatowa, zróżnicowana pod względem gatunków i odmian, dopasowana jest na każdą kieszeń.

Najczęściej kupowanym kwiatem w tym dniu jest róża, zazwyczaj w kolorze czerwonym lub różowym. Te najbardziej cenione to kwiaty o długiej łodydze, sięgającej nawet powyżej 1 metra, i takie są najdroższe - powiedziała Kaszewiak.

Dodała, że na rynku w Broniszach można kupić róże pochodzące z polskiej produkcji oraz z importu. Ceny są zróżnicowane, w zależności od długości, koloru, odmiany, kraju pochodzenia, firmy, a także kursu walut w dniu zakupu.

"Róże w Holandii kosztują tyle samo co w ubiegłym roku, jednak ze względu na wysokie koszty transportu, na rynku w Broniszach są one droższe, średnio o 2 zł na sztuce" - poinformował PAP przedstawiciel jednej z firm działających na rynku hurtowym w Broniszach. Dodał, że w stosunku do ubiegłego miesiąca sprzedaż wzrosła o ponad 200 proc.

Ceny czerwonych róż polskiej produkcji wahają się od 4,50 zł za kwiat o długości 40 cm (odmiany El Toro, Prestige, Spectra) do 9 zł za sztukę o długości 80 cm (odmiany Con Amore, Lady in Red, Merci Cheri, Red Eagle, Red Knight, Red Naomi).

W Broniszach można też kupić tzw. różane perełki - pochodzące z Kenii kwiaty o długości 100-120 cm. Ich cena waha się od 14 do 16 zł za sztukę.

W połowie mijającego tygodnia ceny tulipanów wynosiły od 1,2 do 2 zł za sztukę, a paczka kosztowała od 30 do 50 zł, w zależności od koloru i kształtu kwiatów - poinformowała ekspertka. Dodała, że te kwiaty są droższe niż w ubiegłym roku, gdy kosztowały 1,2-1,4 zł/szt.

Spośród roślin cebulowych w doniczkach, najpopularniejsze są hiacynty. Doniczka z jedną cebulą pochodzącą z importu kosztuje 3,5 zł, a 4 zł trzeba zapłacić za hiacynta z polskiej produkcji.

