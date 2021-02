Bronisze: przed Walentynkami chętnie kupowane są róże

Na rynku hurtowym w Broniszach panuje spory ruch związany z Walentynkami, dobrze sprzedają się róże będące symbolem miłości - poinformowała PAP ekspertka rynku Anna Kaszewiak. Handel owocami i warzywami jest za to słaby m.in. z powodu mrozu.

Rynek hurtowy Bronisze, to największy tego typu rynek w Polsce, na którym zaopatrują się głównie sklepy, bazary a także stołówki, restauracje i bary. Mimo pandemii koronawirusa rynek przez cały czas działał dostarczając świeże owoce, warzywa, kwiaty, rośliny ozdobne od polskich i zagranicznych producentów.

Zbliżające się święto zakochanych - Walentynki, które przypada na 14 lutego znacznie ożywiły handel kwiatami. W ofercie są towary od polskich producentów, jak i pochodzące z importu.

Z produkcji krajowej oferowane są tulipany sprzedawane od 1,2 zł do 1,4 zł za sztukę; frezje - 1,2 zł - 2,4 zł za sztukę; anturium po 7 zł za sztukę; irysy i żonkile w cenie 1,2 zł za sztukę - wyliczała Kaszewiak.

Są też kwiaty z importu, m.in. można kupić barwione na różne kolory tulipany, kosztują od 1,6 zł do 4,4 zł za sztukę. Sprzedający w Broniszach oferują ponadto nagietki po 15 zł za paczkę, storczyki tajlandzkie, goździki, gerbery, lilie, clematisy, chryzantemy i oczywiście będące symbolem miłości - róże

Jak mówiła ekspertka, te ostatnie kwiaty cieszą się dużym zainteresowaniem kupujących. Generalnie ceny róż kształtują się od 2 zł do 14 zł za sztukę. Zależą one od wielu czynników, takich jak kolor, długość, kraj pochodzenia, wielkość pąka. Najdroższa jest odmiana Red Naomi. Za kwiat tej odmiany o długości 80 cm zapłacimy od 9 - 14 zł. Róża Red Eagle o długości 60 cm kosztuje od 6,5 do 7 zł za sztukę, a róża Madam Red o długości 50 cm - to wydatek nieco ponad 4 zł za sztukę. Za 50 cm różę odmiany Ever Red trzeba natomiast zapłacić ok. 5 zł.

Inną propozycją na Walentynki mogą być kwiaty doniczkowe kwitnące. Ceny od 3 zł za doniczkę do kilkuset złotych za ciekawe egzotyczne okazy, np. za drzewka cytrusowe czy kaktusy. Róża w doniczce kosztuje 8- 12 zł, a storczyk mini w ozdobnej osłonce - to wydatek 22 zł za sztukę. Znacznie drożne są rośliny doniczkowe np. strelicja Niko (rajski ptak) kosztuje nawet 190-220 zł, a popularna dracena może 70 - 210 zł za doniczkę.

Podczas, gdy w sektorze kwiatowym panuje ożywiony ruch, to w sprzedaży owoców i warzyw jest zastój. Przede wszystkim nie sprzyja pogoda - mróz, opady śniegu, a z drugiej strony dalej nie funkcjonuje HoReCa, popyt jest ograniczony - stąd też niskie obroty i małe zainteresowanie zakupami - tłumaczy ekspert rynku Maciej Kmera.

Jego zdaniem w najbliższym czasie raczej nie będzie zwiększenia obrotów, gdyż prognozy pogodowe na kolejne tygodnie nadal nie sprzyjają sprzedaży. Prawdopodobnie taka sytuacja utrzyma się do początku kwietnia. Dodatkowo zimno opóźni dojrzewanie nowalijek, co wpłynie i na podaż i na cenę.

Jeżeli chodzi o inne owoce i warzywa - to ich ceny są stabilne i utrzymują się na poziomach wieloletnich, ale o ponad 20 proc. są tańsze: cebula, marchew i kapusta.

Tanie są ziemniaki ze względu dużą podaż. Ich średnia cena (odmiana irga) w 2021 r. - to 0,5 zł za kg, podczas, gdy średnia z ostatnich 10 lat wynosi 0,8 zł/kg. Obecnie na rynku hurtowym krajowe ziemniaki kosztują 0,45 do 0,67 zł/kg. Rok wcześniej (2020) ziemniaki sprzedawano średnio po 1,35 zł/kg.

Istotnie od średniej 10-letnie odbiegają ceny jabłek. Za odmianę Ligol w 2021 r. średnio trzeba było zapłacić 2 zł za 1 kg wobec 1,59 zł wcześniej. W tym tygodniu jabłka te oferowane są w cenie 1,33 - 2,5 zł za kilogram.

Ekspert wyjaśnił, że obecnie ustabilizowały się ceny importowanych produktów. Przypomniał, że w połowie stycznia br. wystąpił skok cen wielu warzyw. Było to spowodowane atakiem zimy w Hiszpanii, skąd sprowadza się do Polski dużo pomidorów, ogórków, cukinii i bakłażanów.