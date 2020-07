Bronisze: rozpoczyna się sezon na owoce jagodowe

Coraz więcej owoców jagodowych pojawia się w sprzedaży na rynku hurtowym w Broniszach. Owoce takie jak maliny, czy borówka amerykańska są jeszcze drogie, ale ich cena wkrótce spadnie. Coraz mniej jest truskawek, mało jest czereśni.

Jak poinformował PAP ekspert rynku w Broniszach Maciej Kmera, dużo jest już agrestu w cenie ok. 5 zł/kg, pojawią się pierwsze porzeczki. Są już polskie morele przywożone z okolic Sandomierza. Ale nie ma jeszcze krajowych jabłek.

Polskie owoce są droższe niż w ubiegłym roku. Jeżeli wziąć pod uwagę cały koszyk owoców, to porównując ceny z początku lipca 2019 r. i z tego samego okresu tego roku, jest on droższy ok. o 59 proc., głównie z powodu niezwykle wysokich cen jabłek - tłumaczył Kmera.

Obecnie jabłka z ubiegłorocznych zbiorów na rynku w Broniszach są sprzedawane powyżej 6 zł za kg tj. o ponad 300 proc. drożej niż w ubiegłym roku. Średnia ich cena wynosiła wówczas 1,66 zł/kg.

Obecnie wszystkie krajowe owoce są droższe niż w ubiegłym roku, z wyjątkiem jagód leśnych. W ub. r. kosztowały one 22 zł/kg, obecnie 20 zł/kg.

O ok. 12 proc. droższe są owoce importowane. Najbardziej podrożało mango z 3,30 do 7 zł za sztukę. Istotnie droższe są śliwki, jabłka, morele. Potaniały melony i arbuzy.

Kończą się zbiory truskawek, na rynku jest ich coraz mniej, a ich ceny są coraz wyższe. W całym sezonie ceny tych owoców znacząco się wahały. Obecnie dobre jakościowe truskawki kosztują już 10 zł/kg. Największa różnica cen między ub. r. a obecnym wystąpiła pod koniec maja. Truskawki były ponad dwukrotnie droższe, a ich cena była na poziomie od 14,5 do 16 zł/ za kg.

Z wyliczeń eksperta wynika, że średnia cena truskawek w dniu 2 lipca 2010 r. wynosiła 8,5 zł/kg, a 2 lipca 2019 r. było to 7,5 zł/kg. Średnia cena z ostatnich 6 lat - to 6,42 zł/kg. Warto przypomnieć, że w 2015 r. , gdy zbiory truskawek były rekordowe, można było je w tym okresie kupić za 4 zł/kg.

Jak mówił Kmera, dużo jest polskich warzyw, ich ceny są na ogół zbliżone do ubiegłorocznych, ale są wyjątki np. mało jest szpinaku, który jest wrażliwy na nadmiar wilgoci, kosztuje on obecnie ok. 9 zł/kg, a powinien kosztować 3-4 zł/kg. Problem jest też z koperkiem. Droga jest fasolka szparagowa, bób. ogórki gruntowe, droższe są szparagi.

Tanie są kalafiory, kapusta, brokuły, zielona papryka, ziemniaki, pietruszka, a także pomidory - wyliczał ekspert. W sumie krajowe warzywa licząc rok do roku są tańsze o 11 proc.