Bronisze: wielu chętnych na zakup kwiatów

W sektorze kwiatowym, na rynku hurtowym w Broniszach, w tygodniu przedświątecznym jest duży ruch. Sprzedaje się dużo roślin doniczkowych i kwiatów ciętych m.in. do dekoracji kościołów - poinformowała ekspertka rynku Anna Kaszewiak.

Przed świętami klienci najchętniej kupują kwiaty w kolorze białym lub żółtym, one też są w tym okresie droższe od pozostałych. Dużym zainteresowaniem klientów cieszą się hortensje i azalie, które chętnie kupowane są do dekoracji kościołów czy grobów. Hortensje są w cenie od 25 zł za małą doniczkę do 85 zł za duże egzemplarze. Azalie kosztują od 20 do 50 zł za doniczkę w zależności od średnicy doniczki - wyliczała ekspertka.

O tej porze roku doskonale sprzedają się kompozycje kwiatowe jedno lub wielogatunkowe. Ceny uzależnione od wielkości nasadzenia, naczynia jak i ilości roślin użytych do kompozycji. Przedział cenowy zaczyna się od kilkunastu złotych do 150 zł.

Wiele osób chętnie kupuje rośliny balkonowe, rabatowe do pierwszych wiosennych nasadzeń. Dostępne są na rynku bratki, stokrotki, niezapominajki, prymulki oraz pelargonie. Bratki są sprzedawane w cenie od 1,85 do 2,05 zł (za nowe kolory, odmiany), bratki mini kosztują 3,5 zł za sadzonkę, prymulka zwykła - to wydatek rządu 3 -3,3 zł za doniczkę. Nowość na Rynku - prymulka Ballerina kosztuje ok. 13 zł za doniczkę.

Na rynku w Broniszach można też kupić pelargonię angielską (13 zł za doniczkę) oraz pelargonię rabatową od 10 do 12 zł za doniczkę.

W kwiatach ciętych królują żonkile, tulipany, frezje, lilie.

Tulipany oferowane są w cenie od 80 groszy do 1,40 za sztukę (farbowane droższe), sprzedawane są one w paczkach po 25 sztuk. Żonkil kosztuje od 70 groszy do 1,4 zł za sztukę, frezja od 1,6 do 2,4 zł/szt., goździki są w cenie od 1,6 do 1,8 zł/szt., a gerbery od 1,5 - 3 zł/ szt.

Spory jest wybór róż zarówno z produkcji krajowej jak i z importu, ceny kształtują się od 2 do nawet 9 zł za szt - poinformowała Kaszewiak.

