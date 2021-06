Brudziński: 8,3 mld zł dla zachodniopomorskich przedsiębiorców z tarcz antykryzysowych

Do przedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim popłynęło 8 mld 300 mln zł pomocy tarczy antycovidowej - mówił w piątek w Szczecinie europoseł Joachim Brudziński. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że te pieniądze uratowały "setki tysięcy miejsc pracy".

Brudziński podkreślał rolę premiera Mateusza Morawieckiego, a także rolę polskich przedsiębiorców "bez których nasza gospodarka byłaby w totalnej rozsypce" w czasie pandemii. "I tak jak w pas kłaniałem się panu premierowi, tak w pas kłaniam się polskim przedsiębiorcom, również przedsiębiorcom tutaj, na Pomorzu Zachodnim" - mówił.

"8 mld 300 mln zł od początku pomocy tarczy antycovidowej - to był projekt pana premiera Mateusza Morawieckiego - do przedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim popłynęło. I to jest fakt. I choćby dzisiaj ci, którzy źle nam życzą stanęli na uszach i nogami zaklaskali, to temu nie zaprzeczycie" - powiedział Brudziński.

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że to pieniądze, które "uratowały dziesiątki tysięcy miejsc pracy bezpośrednio, setki tysięcy miejsc pracy tutaj, na całym Pomorzu Zachodnim". "Były one możliwe dzięki temu, że w skuteczny sposób uszczelniliśmy system podatkowy, bo to są pieniądze budżetu państwa polskiego" - powiedział premier.

