Brudziński: podwaliny programu Polski Ład rodziły się na Pomorzu Zachodnim

Jest dla mnie olbrzymią satysfakcją, że podwaliny programu Polski Ład rodziły się tutaj, na Pomorzu Zachodnim – powiedział we wtorek w Szczecinie europoseł Joachim Brudziński podczas uroczystości wręczenia promes dla samorządów, które otrzymały dofinansowanie z rządowego funduszu.

"Podeszliście w sposób niezwykle odpowiedzialny za swoje małe ojczyzny do tego przełomowego w historii naszego państwa programu, jakim jest Polski Ład i za to, że dzisiaj mamy tę możliwość cieszenia się, że w znacznej mierze praktycznie wszystkie nasze samorządy w woj. zachodniopomorskim w mniejszym lub większym stopniu zostają beneficjentami tego programu" - powiedział we wtorek europoseł Joachim Brudziński, dziękując samorządowcom z Pomorza Zachodniego, którzy złożyli wnioski w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Brudziński brał udział w uroczystym wręczeniu promes dla powiatów, które otrzymały dofinansowanie z programu. Wspominał też wizytę Lecha Kaczyńskiego w Białogardzie podczas kampanii wyborczej w 2005 r. i jego spotkanie z bezrobotną kobietą.

"I ta bieda, która wtedy w Białogardzie uderzyła w oczy ówczesnego kandydata na prezydenta skutkowała tym, że nasz obóz polityczny Prawo i Sprawiedliwość dziś realizuje testament pana profesora Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że marzy o Polsce jako o państwie ludzi uczciwych, gdzie będzie królowała uczciwość i sprawiedliwość, a nie cynizm i draństwo, i dzisiaj ten testament jest tutaj spełniany" - mówił Brudziński.

Dodał, że jest dla niego "olbrzymią satysfakcją, że podwaliny programu Polski Ład rodziły się tutaj, na Pomorzu Zachodnim".

Europoseł PiS dziękował też samorządowcom, że składali wnioski do programu, nie bacząc na "bardzo intensywny spór polityczny, który toczy Polskę". "Polska jest jedna, Pomorze Zachodnie nie ma barw partyjnych" - podkreślił.

Jak mówił sekretarz stanu w MSWiA i przewodniczący komisji ds. Rządowego Funduszu Polski Ład Paweł Szefernaker, do komisji spłynęło z całego kraju 8 tys. wniosków na kwotę 93 mld zł.

"Staraliśmy się jako komisja, aby jak najwięcej samorządów mogło zrealizować jak najwięcej inwestycji" - mówił.

Dodał, że nie mogły być zrealizowane te wnioski, których kwota była nieproporcjonalna do wielkości samorządu. Zapowiedział też, że zachodniopomorscy samorządowcy będą mogli 4 listopada spotkać się z prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, aby porozmawiać o składaniu wniosków do drugiego etapu programu.

"Będzie także nabór na inwestycje na terenach popegeerowskich - taka osobna koperta w propozycjach BGK, w propozycjach realizacji rządowego programu, na którą będzie można składać wnioski jeszcze w tym roku" - powiedział Szefernaker.

Pogratulował m.in. województwu zachodniopomorskiemu, które otrzyma blisko 100 mln zł na dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 125 i rozbudowę dw 152.

"Miałem wczoraj możliwość rozmowy z panem marszałkiem (Olgierdem) Geblewiczem, do którego zadzwoniłem poinformować go o tym, jakie inwestycje będą wsparte (…) i razem uznaliśmy, że to są ważne inwestycje dla regionu" - powiedział Szefernaker.

Do województwa zachodniopomorskiego ma trafić 1 mld 41 mln zł na 178 inwestycji - głównie drogowych.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

