Brudziński: Pomorze Zachodnie staje się swoistego rodzaju hubem energetycznym

Dzisiaj Pomorze Zachodnie rzeczywiście staje się w tym wymiarze energetycznym swoistego rodzaju hubem nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział w środę w Radiu Szczecin europoseł PiS Joachim Brudziński.

Europoseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński pytany był we wtorek w Radiu Szczecin o poparcie dla obozu rządzącego w kontekście inwestycji, m.in. otwartego symbolicznie we wtorek gazociągu Baltic Pipe. Jak mówił, polityka partii jest dwojaka - "po pierwsze, ta najważniejsza - że jesteśmy sprawczy, że ta wola polityczna przekłada się na konkrety". Zaznaczył, że "druga satysfakcja" to dla niego, jako mieszkańca Szczecina, fakt, że zarówno miasto, jak i całe Pomorze Zachodnie to "jeden wielki plac budowy".

"Realizujemy to, co obiecaliśmy w wymiarze energetycznym" - powiedział, wymieniając Baltic Pipe, a także terminal LNG, planowaną modernizację bloków energetycznych w Elektrowni Dolna Odra, rozpoczęcie budowy terminalu kontenerowego w Świnoujściu i dokończenie budowy tunelu w Świnoujściu.

"Dzisiaj Pomorze Zachodnie rzeczywiście staje się w tym wymiarze energetycznym swoistego rodzaju hubem nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, a z drugiej strony przestajemy być tylko terenem rekreacyjnym dla bogatych berlińczyków" - mówił Brudziński.

Pytany o kwestię zabezpieczenia polskiej infrastruktury odpowiedział, że zabezpieczenie przed działaniami sabotażowymi Rosji jest nie tylko polskim zadaniem.

"My jesteśmy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, na szczęście dzisiaj sojuszu najsilniejszego z funkcjonujących na świecie. Ale to nie oznacza, że Rosja już położyła się na łopatkach i pokazała swoje gardło" - powiedział europoseł.

W jego przekonaniu, jak mówił, "nie bez powodu" wyciek z gazociągu Nord Stream nastąpił w dniu, gdy w Polsce był otwierany Baltic Pipe. "Putin sprawdza, na ile może się dalej posunąć i my musimy tutaj adekwatnie odpowiadać" - wskazał.

Dodał, że działania wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka, realizującego "program rozpisany przez Jarosława Kaczyńskiego" zmierzają ku temu, żeby "Polska rzeczywiście była bezpieczna".

Joachim Brudziński, pytany m.in. o to, kiedy planowana jest wizyta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Szczecinie, odpowiedział "w najbliższych dniach; mam taką nadzieję, że będziemy możliwość rozmowy i spotkania na Pomorzu Zachodnim".

