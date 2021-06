Bruksela była o krok, by dobrać nam się do skóry. Uratował nas... COVID-19

Polska była w ostatnich latach jednym z najszybciej zadłużających się krajów w UE i może to mieć poważne konsekwencje w przyszłości – przestrzegają byli wiceministrowie finansów. Gdyby nie pandemia COVID-19, Komisja Europejska wdrożyłaby wobec Polski procedury ostrożnościowe.

Zwracają również uwagę, że kłopoty z finansami publicznymi zaczęły się jeszcze przed pandemią. - W latach 2016–2019 w Polsce bardzo dynamicznie poprawiała się koniunktura gospodarcza, w 2019 r. polski PKB był już około 4,4 proc. powyżej swojego potencjału, można zdecydowanie stwierdzić, że nasza gospodarka była „przegrzana”, co ujawniło się na początku 2020 r. w wysokiej inflacji i niedoborach na rynku pracy – wskazują.

Dług rośnie szybko

Ich zdaniem gospodarka byłą przegrzana dwukrotnie silniej niż przed kryzysem 2008 roku – wówczas wprawdzie PKB rósł jeszcze szybciej niż przed obecnym załamaniem, szybko jednak zwiększały się też moce produkcyjne, a na rynku pracy nie ujawniały się jeszcze negatywne trendy demograficzne.- Po raz pierwszy od 20 lat bardzo dobra koniunktura gospodarcza w tak dużym stopniu umożliwiła poprawę stanu podstawowych wskaźników długu i deficytu. Ale jeżeli spojrzymy na deficyt oczyszczony z efektów bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, oczyszczony z dochodów jednorazowych, które nie powtórzą się w przyszłości, czyli deficyt pokazujący, na ile trwałe wydatki publiczne mają pokrycie w trwałych dochodach publicznych, to sytuacja nie wyglądała już tak dobrze – podkreślają.

Deficyt strukturalny w Polsce w ostatnich latach przed kryzysem COVID-19 nie zmniejszał się istotnie, pozostał na poziomie ok. 2 proc. PKB, w 2018 r. uległ zmniejszeniu do ok. 1,8 proc. PKB, jednak w 2019 r. uległ pogłębieniu do około 3 proc., podczas gdy w UE wynosił nieco ponad 1 proc., co zdaniem autorów raportu oznacza, że stan finansów publicznych strukturalnie nie ulegał poprawie, a w roku przed kryzysem COVID-19 uległ istotnemu pogorszeniu.



- Niestety, w sposób niebezpieczny, przed wybuchem kryzysem COVID-19, deficyt strukturalny w Polsce zwiększył się do poziomu ok. 3 proc., co zauważyła jeszcze przed kryzysem Komisja Europejska. Rekomendowała ona Polsce na 2019 r. wzrost wydatków o nie więcej niż 4,2 proc. rok do roku, a w rzeczywistości wzrosły one o 10 proc. (przekroczenie o 40 mld zł). Komisja rekomendowała redukcję nadmiernego deficytu strukturalnego o 0,6 pkt. proc. PKB, gdy tymczasem deficyt wzrósł o 1 pkt. proc. PKB (przekroczenie 30 mld zł). W konsekwencji znaleźliśmy się wśród trzech najgorszych krajów (Węgry, Rumunia, Polska), jeżeli chodzi o strukturalny stan finansów publicznych - twierdzą.



- Gdyby nie kryzys COVID-19, wobec Polski wszczęto by procedurę SDP (significant deviation procedure), tj. procedurę nadmiernych odchyleń. W ramach tej procedury KE bada, czy kraje nie biorą na barki finansów publicznych zbyt wielu wydatków niepokrytych trwałymi dochodami. A tymczasem na 2020 r. polski rząd zaplanował dodatkowo ok. 45 mld zł wydatków bez pokrycia w dochodach (tzw. piątka PIS). Jednocześnie okazało się, że zmniejszanie tzw. luki VAT się zatrzymało – konkludują autorzy raportu, dodając, że owe wydatki nawet w normalnej niekryzysowej sytuacji spowodowałyby wzrost deficytu strukturalnego do 4-5 proc. PKB. - A to jest bardzo niebezpieczny poziom z punktu widzenia równowagi i stabilności finansów publicznych i przyszłego długu.

Scenariusz grecki nam nie grozi, ale...

- „Czy grozi nam „scenariusz grecki”? Tu i teraz? Nie. Nasza gospodarka na wielu płaszczyznach jest w lepszej sytuacji niż grecka, kiedy ta wpadała w kryzys zadłużenia. Nasze fundamenty są silne, prywatny przemysł jest konkurencyjny, wydajny i osiąga nadwyżki w wymianie handlowej – odpowiadają zdecydowanie ekonomiści.

Przestrzegają jednak, że nic nie trwa wiecznie. W latach 60. Grecja miała dług publiczny w okolicach 50 proc. - Potem dwie najważniejsze partie polityczne przez kilka kadencji na zmianę licytowały się obietnicami politycznymi. Były tam m.in. „trzynastki”, „czternastki”, różnego rodzaju bony, powrót do niższego wieku emerytalnego itd. W jednej z kampanii wyborczych było nawet hasło „Pieniądze są”. Brzmi znajomo? Grecki dług publiczny zaczął szybko rosnąć. Do tego doszło jeszcze kilka kryzysów – naftowy, DotCom, azjatycki, finansowy. To spowodowało „wystrzelenie” poziomu długu na astronomiczne poziomy - przypominają.

Smutne konsekwencje

- Trudna sytuacja związana z pandemią, która nie jest jeszcze za nami, uzasadnia przyjmowanie optyki finansów publicznych charakterystycznej dla czasów kryzysowych. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy już dziś myśleć o konsekwencjach wzrostu długu, nawet jeśli stopy procentowe są historycznie na bardzo niskim poziomie, koszty obsługi długu niskie, a rynki nie dostrzegają zagrożeń dotyczących stabilności finansów państwa – uważają autorzy raportu.

Ich zdaniem pozycja takich krajów jak Polska na rynkach finansowych jest wciąż dalece inna niż wielu krajów rozwiniętych, które mogą pozwolić sobie długofalowo na niski deficyt i utrzymać stabilny poziom zadłużenia. Ostrożność nakazuje, by przewidywać, że koszty pożyczania mogą wzrosnąć w pierwszej kolejności i bardziej na rynkach wschodzących, do których wciąż jesteśmy zaliczani.

Doświadczenie pokazuje, że sentyment na rynkach może zmieniać się na gorsze bardzo szybko. Nawet jeśli ktoś uważa, że dzisiaj to ryzyko jest niewielkie, to musi wiedzieć, że koszty nie tylko kryzysu niewypłacalności, ale koniecznych programów dostosowawczych są horrendalne. Dlatego też przewidujący gospodarz powinien wykupić polisę ubezpieczeniową, tj. obniżać oczekiwania na wydatki publiczne, sam deficyt publiczny i dług publiczny, zwiększać przejrzystość i jawność finansów publicznych, a ryzyko będzie znacząco redukowane - uważają autorzy raportu.



- Niestety krótkowzroczność powoduje, że politycy uświadamiają sobie powagę stanu finansów publicznych po dojściu do „sufitu”, tj. po przekroczeniu limitów i progów zadłużenia. Wówczas zwykle jest za późno na elastyczne dostosowanie i konieczne są pilne i bolesne działania sanacyjne albo pojawia się presja zniesienia reguł (syndrom „zbicia termometru”, żeby nie musieć przejmować się gorączką), które opóźnia jedynie konieczne dostosowania – podsumowują.