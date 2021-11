Bruksela chce docisnąć paliwa kopalne

- Nie widzę systemowej logiki w projektach przedkładanych przez Komisję Europejską, a dotyczących opodatkowania wykorzystania paliw i energii elektrycznej. Uważam, że powinien być jeden instrument proklimatyczny, jedna danina dotycząca danego rodzaju działalności, a nie kilka danin, które - jak wynika z propozycji Brukseli - mogą się nakładać na siebie w przypadku instalacji objętych EU ETS - mówi Wojciech Krok, doradca podatkowy w kancelarii Parulski & Wspólnicy Doradcy Podatkowi.

- Projekt nowej dyrektywy ETD jako element pakietu „Fit for 55” jest trudny do oceny, bo nie ma, a w każdym razie ja nie widziałem, kompleksowego opracowania dotyczącego wzrostu obciążeń fiskalnych z powodu wdrożenia całego pakietu „Fit for 55”. To jest ważne, bo zanosi się na wzrost obciążeń podatkowych energii w części krajów UE, w tym w Polsce, co oznaczać będzie pogorszenie konkurencyjności niektórych gospodarek.Komisja Europejska w uzasadnieniu projektu dyrektywy ETD wskazuje, że obecnie w UE jedna grupa krajów członkowskich opodatkowuje akcyzą nośniki energii wysoko, a druga, w której jest Polska - nisko. Zarazem KE proponuje nowe stawki akcyzy na paliwa i energię elektryczną jednakowe dla wszystkich krajów członkowskich, z wyłączeniem obowiązujących zwolnień. W sumie oznacza to, że w jednych krajach, jak na przykład we Francji, opodatkowanie energii by nie wzrosło, a w innych jak w Polsce poszłoby do góry.- KE proponuje gradację obciążenia akcyzą paliw silnikowych i paliw do ogrzewania w ten sposób, żeby najwyżej opodatkować paliwa kopalne, a najniżej paliwa odnawialne.Przykładowo, w przypadku paliw do ogrzewania finalnie najwyższą stawką akcyzy na poziomie 0,9 euro/GJ miałyby być objęte m.in. oleje napędowy, węgiel i koks, a najniższą w wysokości 0,15 euro/GJ odnawialne paliwa pochodzenia niebiologicznego. Chociaż nowe propozycje podatkowe KE dotyczące energii mieszczą się w nurcie polityki klimatyczno-energetycznej, to oceniam je jako kontrowersyjne.- Akcyza nakładana na nośniki energii może być instrumentem służącym do osiągania celów klimatycznych. Jednakże powinna być stosowana tylko w przypadku instalacji nieobjętych EU ETS, który jest podstawowym narzędziem UE do ograniczania emisji i dekarbonizacji gospodarki.Tymczasem z projektu dyrektywy ETD wynika, że instalacje objęte EU ETS mają ponosić zarówno koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 jak i koszty akcyzy, która ma być najwyższa w przypadku paliw kopalnych. Oczywiście, można powiedzieć, że systemowo także dzisiaj jest podobnie, ale jest wielka różnica, bo obecnie wykorzystanie paliw w wielu sektorach jest zwolnione z akcyzy, a po zmianie prawa tych zwolnień ma nie być.- Nie widzę systemowej logiki w projektach przedkładanych przez KE, a dotyczących opodatkowania wykorzystania paliw i energii elektrycznej. Uważam, że powinien być jeden instrument proklimatyczny, jedna danina dotycząca danego rodzaju działalności, a nie kilka danin, które, jak wynika z propozycji KE, mogą się nakładać na siebie w przypadku instalacji objętych EU ETS.Przypomnę, że sektor paliw jest objęty EU ETS, ma płacić akcyzę za tradycyjne paliwa silnikowe na najwyższym poziomie, poczynając od 10,75 euro/GJ w przypadku benzyny i oleju napędowego, a poza tym pod hasłem „transport” ma być objętym tzw. nowym ETS-em. Oznacza to, że de facto ten sam rodzaj działalności może zostać objętymi wielokrotnie opłatami proklimatycznymi.- Zgodnie z propozycją KE większość obecnie funkcjonujących w krajach UE ulg i zwolnień w opodatkowaniu nośników energii ma zniknąć. Generalizując, można powiedzieć, że propozycja KE prowadzi do wzrostu obciążeń paliw opłatami fiskalnymi. Tym bardziej, że proponuje znieść obowiązkowe teraz wyłączenie z opodatkowania paliw sektorów lotnictwa, żeglugi wodnej i rybołówstwa.W przypadku Polski proponowany wzrost akcyzy na paliwa kopalne byłby wysoki. KE proponuje, żeby węgiel i koks na cele grzewcze były objęte akcyzą na poziomie 0,9 euro/GJ. Wprowadzenie tej stawki w przypadku węgla oznaczałoby wielokrotny wzrost akcyzy, bo wartość opałowa węgla to 24 GJ/tona, a obecnie akcyza na węgiel wynosi 1 zł/GJ i jest wiele zwolnień. Z kolei w przypadku diesla proponowana stawka akcyzy to 10,75 euro/GJ i oznacza propozycję jej podniesienia o 30 proc.- KE proponuje, żeby nowe stawki akcyzy na nośniki energii, czyli paliwa silnikowe i paliwa do ogrzewania, zaczęły obowiązywać od początku 2023 roku. W przypadku niektórych paliw KE proponuje okres przejściowy do maksymalnie 10 lat, który zaczynałby się w 2023 r. od stawki mniejszej niż referencyjna.Przykładowo dotyczy to gazu, w przypadku którego w 2023 stawka akcyzy miałaby wynieść 0,6 euro/GJ, a od 2033 roku wynosić 0,9 euro/GJ. W przypadku węgla czy diesla KE nie proponuje okresów przejściowych.W przypadku akcyzy na energię elektryczną KE zaproponowała, żeby od 2023 roku akcyza na energię elektryczną wynosiła 0,15 euro/GJ. To najniższa ze stawek zaproponowanych przez KE, zbliżona do obecnej. Z wyjaśnień KE wynika, że ma tak być, ponieważ energia elektryczna i niektóre paliwa, takie jak wodór z OZE, mogą być siłą napędową przejścia UE na czystą energię.