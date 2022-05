Bruksela chce zakazywać wbrew własnym regułom?

Czy Komisja Europejska wprowadzi zakaz sprzedaży wariantów smakowych wkładów do podgrzewaczy tytoniu? Zdaniem profesor Elżbiety Chojny-Duch, byłej wiceminister finansów i członka Rady Polityki Pieniężnej, zakaz taki stanowiłby naruszenie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz utrwalonego orzecznictwa TSUE.

Zdaniem Elżbiety Chojny-Duch, taki zakaz wiązałby się z wprowadzeniem nowej kategorii prawnej i wykreowaniem definicji w akcie delegowanym w drodze aktu prawnego niższego rzędu, który nie został poddany procedurze legislacyjnej przewidzianej dla dyrektywy.

W pierwszym kwartale tego roku opublikowano projekt takiego aktu. Zapisano w nim jednak ograniczenia dla niewystępującej w dyrektywie kategorii wyrobów tytoniowych do podgrzewania.

Implementacja tego projektu jest zależna od zaangażowania Państw Członkowskich oraz posłów do Parlamentu Europejskiego.

Czy Komisja Europejska chce uderzyć w wolny rynek, wprowadzając nowe regulacje dotyczące sprzedaży smakowego tytoniu do podgrzewania? Takie pytanie nurtuje zarówno ekspertów gospodarczych, jak i prawników, którzy w planowanym przez Komisję akcie prawnym widzą zagrożenie dla obrotu gospodarczego.

Chodzi o możliwą ingerencję w rynek produkcji wkładów tytoniowych do podgrzewaczy tytoniu, który w Polsce co roku generuje ponad miliard złotych wpływów do budżetu z tytułu akcyzy i VAT. Komisja Europejska pracuje bowiem nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży wariantów smakowych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy tytoniu w oparciu o dyrektywę tytoniową 2014/40/UE (TPD).

Akt delegowany z niezdefiniowaną listą

Jak zauważają eksperci, problem jednak w tym, że miałoby to się stać na podstawie tzw. aktu delegowanego, który należy do kategorii tzw. dokumentów technicznych. W tym przypadku dotyczyłby produktów niezdefiniowanych w dyrektywie głównej i nadrzędnej.

- Wprowadzenie nowej kategorii prawnej i wykreowanie definicji w akcie delegowanym w drodze aktu prawnego niższego rzędu, który nie został poddany procedurze legislacyjnej przewidzianej dla dyrektywy, stanowi naruszenie Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz utrwalonego orzecznictwa TSUE – uważa profesor Elżbieta Chojna-Duch, była wiceminister finansów, która również zasiadała w Radzie Polityki Pieniężnej w jednej z poprzednich jej kadencji.

Co można delegować?

Zdaniem profesor Chojny-Duch, zgodnie z przepisami traktatowymi na europejskim prawodawcy ciąży obowiązek czytelnego i precyzyjnego określenia uprawnień, które zamierza delegować Komisji.

- Jak wiadomo, dyrektywy są uchwalane przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Inne instytucje, nawet Komisja, nie mogą ich zastępować czy omijać określonego w Traktatach procesu prawodawczego – twierdzi profesor Elżbieta Chojna-Duch.

Zwraca przy tym uwagę, że art. 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, że tylko w formie aktu ustawodawczego można przekazywać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego.

- Akty te powinny wyraźnie określać cele, treść, zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnień, są wyraźnie określone w aktach ustawodawczych i mogą być następujące: Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o odwołaniu przekazanych uprawnień; akt delegowany może wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie przewidzianym przez akt ustawodawczy – tłumaczy profesor Elżbieta Chojna-Duch.

Złamany zakres delegacji?

Wygląda więc na to, że planowana przez Komisję Europejską zmiana dokona się bez koniecznej – jak wskazują eksperci – nowelizacji dyrektywy tytoniowej.

- Komisja Europejska, przy okazji wprowadzania zakazu dodatków smakowych, łamie zakres delegacji wynikający z Dyrektywy Tytoniowej przez sformułowanie w akcie delegowanym odrębnej definicji tytoniu do podgrzewania – wytyka autorom planowanego zakazu była wiceminister finansów. Według niej, wprowadzenie nowej definicji w akcie delegowanym, za pomocą aktu prawnego niższego rzędu, który nie przechodzi ścieżki legislacyjnej przewidzianej dla dyrektywy, jest sprzeczne z prawem. Przekroczenie kompetencji przez Komisję Europejską pozbawia państwa członkowskie prawa do decydowania o klasyfikacji poszczególnych kategorii wyrobów – zaznacza profesor Elżbieta Chojna-Duch.

Trzeba wyrazić wątpliwości

Przypomina, że na problem ten wskazały państwa członkowskie UE, w tym partnerzy naszego kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. - Polska, do tej pory, nie wniosła swych zastrzeżeń na piśmie. Poruszane zastrzeżenia zostały ujęte w podsumowaniu spotkania DG SANTE z grupą ekspertów, które odbyło się 9 lutego 2022 r., lecz jak się wydaje, zostały pominięte, zbagatelizowane przez przedstawicieli DG SANTE – zauważa była wiceszef resortu finansów.

Elżbieta Chojna-Duch podkreśla, że pora teraz na zwrócenie się do służby prawnej Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w celu wyrażenia wątpliwości co do trybu procedowania i prośba o weryfikację zgodności projektu.

- Z pewnością wiele mogą zrobić europosłowie, gdyż to ich uprawnienia są w tym przypadku ograniczane; posiadają oni przecież instrumenty aktywnego uczestnictwa – podpowiada profesor Elżbieta Chojna Duch.

Wydaje jej się też, że minister do Spraw Unii Europejskiej powinien uczestniczyć w tym procesie, gdyż sprawa należy do zakresu jego właściwości. - Jest to problem stricte prawny, lecz jego skutki dotyczą szerszej, istotnej sfery relacji - naszego prawa i prawa wspólnotowego – wyjaśnia rangę tlącego się problemu była wiceminister finansów.

Bez prawa do decydowania o ważnej kwalifikacji produktów

W Polsce ponad milion osób korzysta z podgrzewanego tytoniu, a okolo 70 proc. jest konsumentami wariantów smakowych. Planowany zakaz, i to wprowadzony stosunkowo szybko, spowodowałby na tym rynku spore zmiany. Najbardziej niebezpieczny jest jednak – zdaniem byłej wiceminister finansów – precedens prawny, a jego skutki istotne dla obrotu gospodarczego.

- Przekroczenie kompetencji przez Komisję Europejską pozbawia bowiem państwa członkowskie prawa do decydowania o klasyfikacji poszczególnych kategorii produktów – sądzi profesor Elżbieta Chojna-Duch. Kładzie nacisk na to, że Komisja nie może samodzielnie wyznaczać ram swego funkcjonowania lub zmieniać przepisów dyrektyw, gdyż oznaczałoby to nadużycie prawne - wejście w kompetencje zastrzeżone, czyli działanie poza prawem i poza traktatowymi kompetencjami.

- Zagrożenie polegające na próbach zmiany obowiązującego prawa przez akty prawa wtórnego (niższej rangi) przez instytucje Unii Europejskiej zostało dostrzeżone w przeszłości i jednoznacznie ocenione jako naruszenie norm traktatowych oraz zasady kompetencji powierzonych – relacjonuje była wiceminister finansów.

Zdecydują państwa UE i europarlament

Zwraca uwagę, że teraz wszystko w rękach poszczególnych rządów i europarlamentarzystów. - Implementacja tego projektu jest zależna od zaangażowania Państw Członkowskich oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – mówi profesor Elżbieta Chojna Duch.

Polska, przynajmniej na razie, wstrzymuje się z przedstawieniem swojego pisemnego stanowiska w tej sprawie, choć ma możliwość dołączenia do apeli innych państw UE, w tym Włoch, Bułgarii, Cypru, Grecji, Czech, Słowacji i Węgier, które wskazują na bezprawność działań Komisji. Przy braku wystarczającego sprzeciwu, akt delegowany może już wkrótce wejść w życie.

Komisja Europejska zapowiada, że chce skończyć prace nad zakazem sprzedaży wariantów smakowych wkładów do nowatorskich wyrobów tytoniowych do końca czerwca br. To bedzie oznaczało, że rząd polski będzie zmuszony do implementacji tego potencjalnie bardzo zakazu, który dotknie ponad milion użytkowników, w przyszłym roku, przed wyborami do Parlamentu.

