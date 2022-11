Brytyjskie stopy procentowe zaliczają dawno niewidziany wzrost

W opublikowanym komunikacie Bank Anglii ogłosił, że Komitet Polityki Pieniężnej (MPC) podjął decyzję o podwyżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych z 2,25 procent do 3 procent.

Bank Anglii w przekazanym komunikacie ogłosił podwyżkę głównej stopy procentowej o 75 punktów bazowych z 2,25 do 3 procent. Jest to najwyższa jednorazowa podwyżka od 1989 roku. Członkowie Komitetu Polityki Pieniężnej byli zgodnie, że nie ma obecnie ważniejszego zadania niż ograniczenie inflacji.

We wrześniu inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła 10,1 procent.

- Dalsze podwyżki stóp mogą być potrzebne, aby trwale przywrócić inflację do celu. W dalszym ciągu oceniamy, że jeśli perspektywy będą wskazywać na utrzymującą się trwałą presję inflacyjną, w razie potrzeby, będziemy zdecydowanie reagować - czytamy w komunikacie po posiedzeniu Komitetu Polityki Pieniężnej

Równocześnie z informacjami o podwyżce stóp procentowych Bank Anglii podał, że gospodarka brytyjska w III kwartale 2022 roku weszła w recesję, która może potrwać nawet do polowy 2024 roku. W praktyce doprowadzi to do spadku PKB o 2,9 procent.

Według prognoz banku centralnego w przyjętym scenariuszu, gdy nie będzie dalszych podwyżek stóp procentowych, recesja będzie krótsza, ale inflacja będzie się powoli obniżać i utrzyma się powyżej 2 procent przez kolejne 2 lata. Natomiast gdy nastąpią kolejne podwyżki zahamowanie wzrostu poziomu cen będzie szybsze.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl