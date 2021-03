BSH. Takich przychodów nie mieli w całej pięćdziesięcioletniej historii

W minionym roku firma BSH uzyskała najwyższe przychody w swojej pięćdziesięcioletniej historii. Przychody sięgnęły niemal 14 mld euro. Wzrost zanotowano w każdym regionie i każdym segmencie urządzeń. Firma zaczyna nie tylko sprzedawać, ale także wynajmować urządzenia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Ten rok ma być równie dobry

Wynajem zamiast sprzedaży

W tym roku pandemia nadal będzie oddziaływała na rynek. - Spodziewamy się, że ze względu na pandemię w światowej ekonomii będzie w tym roku wciąż wiele niepewności. Uważam jednak, że pozytywny trend zapoczątkowany w ubiegłym roku będzie kontynuowany także w tym roku – powiedziała na konferencji prasowej Carla Kriwet, prezes zarządu BSH.Wśród zagrożeń dla działalności Gerhard Dambach, dyrektor finansowy BSH umieścił problemy transportowe, które spowodowały znaczny wzrost kosztów logistyki, utrzymujące się utrudnienia w niektórych dostawach, np. mikroprocesorów, ale także nowe ograniczenia, gdyż nie wszyscy dostawcy będą w stanie nadążyć za rosnącym popytem. Nie można także zapominać o skutkach brexitu czy wojny handlowej między USA i Chinami.– Rozpoczęte w ubiegłym roku pozytywne trendy będę jednak kontynuowane, na co wskazuje choćby wynik początku tego roku, znacznie wyższy od ubiegłorocznego – powiedział Garhard Dambach.BSH reaguje na zwiększony popyt rozszerzaniem produkcji. W ubiegłym roku licząca 60 000 osób grupa pracowników zakładów różnych marek BSH na świecie zwiększyła się o 3 proc. i przyrost ten dotyczył głównie pracowników produkcyjnych.Czytaj także: Amica znacząco zwiększa zyski Grupa spodziewa się także wzrostu w nowym sektorze – wynajmu urządzeń. Program BlueMovement jest prowadzony w Holandii pozwala na wynajęcie urządzeń takich jak lodówka, pralka, zmywarka czy odkurzacz. Miesięczne koszty wynajęcia urządzeń to maksymalnie kilkanaście euro. W tym roku system taki ma zacząć działać także w Niemczech, a z czasem zapewne będzie rozszerzany. Według BSH to element zrównoważonej przyszłości, pozwalający te same urządzenia po zakończeniu jednego wynajmu naprawiać i wynajmować ponownie.