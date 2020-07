BSH wyprodukowała w nowym zakładzie w Łodzi milion zmywarek

W niespełna rok od rozpoczęcia produkcji w nowej Fabryce Zmywarek BSH w Łodzi zostało wyprodukowane milionowe urządzenie - poinformowała we wtorek PAP Marta Kujawa z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Łódzki zakład to największa i najnowocześniejsza fabryka w całej grupie BSH.

Kujawa zwróciła uwagę, że powstające w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej zmywarki marek Bosch i Siemens to m.in. najbardziej zaawansowane technologicznie sprzęty. Część z nich jest wyposażona w system Home Connect, który umożliwia zdalne sterowanie zmywarką dzięki podłączeniu do internetu.

"Milion zmywarek to (...) potwierdzenie niesłabnącego zaufania do jakości urządzeń marek Bosch i Siemens. Taki sukces to ogromna motywacja do wspierania dalszego rozwoju pracowników oraz produktów" - powiedział dyrektor fabryki, Gerald Wegner.

Zmywarki marki Bosch i Siemens są produkowane w Łodzi od 2002 roku. Do otwarcia w ub. roku nowego zakładu przy ul. Jędrzejowskiej Fabryka Zmywarek dzieliła budynek z Fabryką Pralek. Nowy zakład został zlokalizowany w sąsiedztwie otwartego Centrum Logistycznego BSH przy ulicy Jędrzejowskiej. Obiekt ten, określany jako "serce logistyki" BSH w Polsce, liczy blisko 80 tys. m kw., ma własną bocznicę kolejową i jest częścią największego w kraju centrum dystrybucyjnego Central European Logistic Hub.

BSH podkreśla, że zakład przy ul. Jędrzejowskiej to największa i najnowocześniejsza fabryka w całej grupie. Zintegrowana cyfrowo produkcja umożliwi szybkie osiągnięcie docelowych mocy produkcyjnych przekraczających trzy miliony sztuk rocznie. Budynek został zaprojektowany tak, aby być przyjaznym dla pracowników poprzez dużą dostępność naturalnego światła i ergonomiczne stanowiska pracy. Fabryka korzysta z energooszczędnego system chłodzenia maszyn oraz klimatyzacji, a także korzysta z wody deszczowej gromadzonej przez specjalne urządzenia.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a na Podkarpaciu, w zakładzie w Rogoźnicy niedaleko Rzeszowa, produkuje się tzw. drobne AGD.