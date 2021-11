Buda: 25 mln zł dla Bydgoszczy na zakup tramwajów

Bydgoszcz otrzyma 25 mln zł na zakup tramwajów ze środków programu Infrastruktura i Środowisko - poinformował w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. "Trzeba rozwijać sieć i unowocześniać tabor, będziemy się o tego przyczyniać" - podkreślił.

"Jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej analizujemy i ostatecznie finansujemy projekty, które dotyczą transportu miejskiego w dużych miastach, w dużych aglomeracjach. Analizowaliśmy również problemy Bydgoszczy, jakie wiążą się z transportem miejskim, ale też z transportem indywidualnym. Miasta średnie stawiają z zasady na transport niskoemisyjny, a tam, gdzie jest sieć - na transport tramwajowy" - powiedział Buda na konferencji prasowej w Bydgoszczy.

Wiceminister zaznaczył, że ministerstwo w obecnej perspektywie finansowej ze środków europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, realizuje trzy projekty dofinasowania sieci tramwajowej.

"Chcieliśmy wzmocnić te projekty i dofinansować również tabor tramwajowy. Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu 25 mln zł na zakup nowego taboru tramwajowego w Bydgoszczy. Chcielibyśmy, żeby transport tramwajowy w Bydgoszczy się rozwijał. Wiemy, że rozbudowana jest sieć tramwajowa w mieście, więc musi być zwiększony tabor. Trzeba rozwijać sieć i unowocześniać tabor, będziemy się do tego przyczyniać" - mówił wiceszef MFiPR.

Buda dodał, że Bydgoszcz ma około 60 jednostek taboru tramwajowego i 400-kilometrową sieć torów.

Uczestniczący w konferencji przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber podkreślił, że problemy komunikacyjne w Bydgoszczy rzeczywiście są duże. Zaznaczył, że miasto ubiegało się o środki na zakup tramwajów z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu, ale ze względu na wysokie kwoty nie mogły one zostać przyznane.

"Jeżeli doliczymy te 25 mln zł do 35 mln zł, które Bydgoszcz otrzymała z Programu Inwestycji Strategicznych i do 82 mln zł w ramach subwencji wyrównawczej, to zobaczymy, że na przyszły rok już w tym momencie pula środków wynosi ponad 140 mln zł, czyli mniej więcej tyle, ile miasto twierdziło, że w ramach Polskiego Ładu będzie stratne. To bardzo dobre decyzja, która pokazuje, że rząd nie tylko jest pozytywnie nastawiony do Bydgoszczy, ale i rozumie problemy" - powiedział minister Schreiber.

Z Programu Inwestycji Strategicznych Bydgoszczy przyznano łącznie 34,965 mln zł. W ramach inwestycji do 5 mln zł miasto otrzymało 4,995 mln zł na rewitalizację placu Kościeleckich, a w ramach inwestycji do 30 mln zł - 29,97 mln zł na rewitalizację bulwarów Brdy. Bydgoszcz nie otrzymała żadnych środków na inwestycje bez limitu kwotowego, a wnioskowała o pieniądze na zakup tramwajów.

"Ten wniosek Bydgoszczy to był ewenement. Stopień przekroczenia reguł we wniosku był jednym z większych w Polsce. Gdyby ten wniosek uwzględnić, to musielibyśmy co najmniej połowie samorządów województwa odmówić jakiegokolwiek dofinasowania. To był wniosek na ponad 400 mln zł. Regulamin jest jasny, zarówno pan premier, jak i komisja konkursowa nie mieli możliwości modyfikacji wielkości dofinansowania. Nie było możliwości żeby przyznać pieniądze poniżej wnioskowanej kwoty" - podkreślił wiceszef MFiPR.

Buda podał, że kolejny nabór wniosków w ramach Programu Inwestycji Strategicznych zostanie ogłoszony 9 listopada, a może tydzień później. Zapewnił, że pula środków do rozdysponowania będzie co najmniej tak duża jak w pierwszej edycji.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz zwrócił uwagę, że do regionu płyną ogromne środki. Samorządy otrzymały prawie 900 mln z na drogi, blisko 600 mln zł wypłynęło w ramach tarczy antykryzysowej, a ostatnio ogłoszono przyznanie 1,26 mld zł wsparcia z Programu Inwestycji Strategicznych. Zaznaczył, że tak dużych możliwości realizowania inwestycji w województwie nie było w ostatnich 30 latach.

