Buda: 29 miast otrzymało 102 mln euro w ramach programu „Rozwój lokalny”

29 miast otrzymało blisko 102 mln euro na realizację projektów rozwojowych z Funduszy Norweskich i EOG w ramach programu "Rozwój lokalny”. W programie udział wzięło 212 miast średniej wielkości – poinformował w piątek na konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"To była trudna praca, projekt był bardzo wymagający. Chcieliśmy wymusić inne spojrzenie na inwestycje, chcieliśmy, żeby zacząć od diagnozy sytuacji w mieście, aby uzyskać spojrzenie strategiczne na sytuację" - powiedział Buda podczas piątkowej konferencji prasowej.

Program "Rozwój lokalny" skierowany był do grupy 255 średnich miast. Udział w nim wzięło 212 samorządów, do II etapu programu zakwalifikowały się 54 miasta, z czego ponad połowa, czyli 29, otrzymało dofinansowanie. Aby je dostać, trzeba było w ocenie merytorycznej uzyskać co najmniej 60 proc. punktów zarówno w zakresie oceny Planu Rozwoju Lokalnego, jak i Planu Rozwoju Instytucjonalnego.

Program "Rozwój Lokalny" jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl