Jestem optymistą, jeśli chodzi o wykorzystanie pieniędzy z KPO, resorty już dziś przygotowują, prowadzą przetargi, przygotowują programy - powiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Będziemy się starali, by ani jedno euro z KPO nie zostało stracone - dodał.

Szef MRiT przekazał w Programie Trzecim Polskiego Radia, że Krajowy Plan Odbudowy będzie zatwierdzony na początku czerwca, a pieniądze trafią do Polski kilka tygodni po złożeniu wniosku. "Wniosek złożymy w lipcu. Zakładam, że pieniądze będą końcówka sierpnia, początek września" - powiedział.

"Zawarliśmy porozumienie na poziomie negocjacyjnym, wysłaliśmy materiał, czyli aktualny KPO do zatwierdzenia przez Komisję. Teraz muszą się zadziać kroki formalne: czyli zatwierdzenie Komisji i zatwierdzenie Rady na podstawie tego materiału, który przygotowaliśmy wspólnie w negocjacjach" - poinformował Buda.

Dopytywany, czy jeśli nie dojdzie do porozumienia w koalicji rządzącej ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, to KPO nie zostanie zatwierdzone, Buda zapewnił, że tak nie będzie, bo reforma SN jest kwestią rozliczenia w ramach kamieni milowych, czyli etapów harmonogramu poszczególnych reform zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. "To musimy zrobić do końca czerwca tego roku, więc spokojnie do zatwierdzenia KPO przez Komisję i Radę dojdzie przed tym, a my jeszcze do końca czerwca mamy czas, by przeprowadzić proces legislacyjny" - wyjaśnił szef MRiT.

Na pytanie, czy są obawy, że Polska nie zdąży wydać pieniędzy z KPO, bo końca tego roku trzeba zakontraktować 70 proc. przyznanej nam kwoty, Buda przyznał, że będzie to duże wyzwanie, by wydać te środki. "Nie powiedziałbym jednak, że to się nie uda. Resorty już dziś się przygotowują, prowadzą przetargi, przygotowują programy, to się dzieje. Jestem optymistą. Będziemy się starali, by ani jedno euro nie zostało stracone" - zadeklarował.

Przypomniał, że tzw. ustawa wdrożeniowa przewiduje prefinansowanie wydatków na inwestycje z KPO środkami krajowymi. "Dziś można spokojnie realizować inwestycje zapisane w KPO. To się już dzieje. Dzisiaj są ogłoszone przetargi w PKP PLK ze środków KPO, wybierani są wykonawcy" - powiedział Buda.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

