Buda: blisko 2 mld zł dla łódzkich samorządów z Rządowego Funduszu Polski Ład

Z Rządowego Funduszu Polski Ład samorządy z woj. łódzkiego otrzymają 1,86 mld zł. Kwota dofinansowania na jednego mieszkańca tego regionu wynosi 745 zł – poinformował wiceminister funduszy Waldemar Buda. Z pierwszego naboru programu do gmin w całej Polsce trafi łącznie 23 mld zł.

O korzyściach dla gmin i powiatów Rządowego Funduszu Polski Ład wiceminister Buda mówił na spotkaniu z władzami samorządowymi i przedsiębiorcami w Skierniewicach (Łódzkie).

Jak wskazało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji samorządów. Dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów mają pomóc odbudować gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19 oraz pobudzić inwestycje we wszystkich regionach Polski. Efektem finansowego wsparcia ma być także powstanie nowych miejsc pracy i poprawa warunków życia mieszkańców. Według MFiPR to szansa na poprawę stanu dróg, rozbudowę sieci wodociągów i kanalizacji, budowę żłobków, remonty szkół i hal sportowych, rozwój transportu zbiorowego, wdrożenie rozwiązań ekologicznych.

"Dzięki ogłoszonej przez premiera Mateusza Morawieckiego decyzji, samorządy w całym kraju dostaną nawet do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania kosztów ponoszonych na inwestycje" - podkreślił wiceminister Buda, cytowany w komunikacie resortu.

Poinformował, że w trwającym od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. pierwszym naborze w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład łącznie dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. wniosków i aż ok. 97 proc. samorządów z całego kraju. Kwota dofinansowania wyniosła w sumie ponad 23 mld zł.

"Samorządy z województwa łódzkiego otrzymają 1,86 mld zł. Kwota dofinansowania na jednego mieszkańca tego regionu wynosi 745 zł" - dodał wiceminister.

W Skierniewicach dzięki pozyskanym z Polskiego Ładu funduszom przebudowany zostanie stadion miejski. W tym tygodniu ogłoszono przetarg na inwestycję wartą blisko 30 mln zł. Najwyższą w regionie dotację w kwocie ponad 94 mln zł otrzymał samorząd województwa łódzkiego. Z tych środków ma zostać wyremontowanych 150 km dróg wojewódzkich i zakupionych zostanie 20 hybrydowych autobusów, żeby usprawnić dojazd mieszkańców regionu do przystanków kolejowych.

MFiPR poinformowało, że trwa już druga edycja Programu Inwestycji Strategicznych. Zakończy się ona 15 lutego br., ale możliwe jest wydłużenie terminu składania wniosków. Do samorządów trafi łącznie ok. 20 mld zł.

"Drugi nabór będzie spokojniejszy, bo zawsze pierwszy wiąże się z pewnymi wątpliwościami. Myślę, że te wątpliwości samymi rozstrzygnięciami zostały pozytywnie rozwiane" - zaznaczył Buda.

Rozpoczęła się także trzecia edycja programu, która jest dodatkowym nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y. Edycja skierowana do tych samorządów również potrwa do 15 lutego br. Pula środków w tym naborze to ok. 2,5 mld zł.

