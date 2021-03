Buda: chcemy, by środki zgromadzone w OFE stały się własnością Polaków

Całą reforma opiera się na tym, by pieniądze, które zostały w OFE stały się prywatnymi środkami Polaków - podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że pieniądze na IKE po pobraniu opłaty nie będą później opodatkowane.

W środę w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ws. przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta (IKE).

Zgodnie z projektem, każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości: przeniesienie środków na indywidualne konto emerytalne (opcja domyślna) oraz złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków w całości do ZUS. Od 1 czerwca do 2 sierpnia będzie czas na złożenie deklaracji o przeniesieniu środków z OFE do ZUS.

Buda podkreślił, że celem ustawy, reformy jest to, by środki jakie pozostały w OFE stały się prywatnymi środkami Polaków.

Według wiceministra poprzednia reforma zakłócająca przesunięcie 150 mld zł z OFE do ZUS odbyła się wbrew wcześniejszym uzgodnieniom, co "było złamaniem umowy społecznej".

Buda w czasie swojego wystąpienia odtwarzał słowa b. premiera Donalda Tuska, który mówił, że "pieniądze które są w OFE nie są własnością Polaków".

Wiceminister podkreślił, że 28 stycznia 2022 te środki będą - zgodnie z wolą - albo w ZUS, albo w na IKE.

Zapewnił, że w projekcie zapisano, że wszelkie transfery z IKE do budżetu państwa nie będą możliwe. Jeżeli jednak zdecydujemy się na przekazanie środków na IKE, to pobrana zostanie jednorazowa opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc.

Buda przekonywał, że wysokość tej opłaty jest i tak mniejsza od wysokości opodatkowania stawką 17 bądź 32 proc. Podkreślił jednocześnie, że w projekcie jest przepis mówiący o tym, że środki po wpłaceniu na IKE nie podlegają opodatkowaniu.

