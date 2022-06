Buda: chcemy utrzymać stabilność na rynku zamówień publicznych

Chcemy utrzymać stabilność na rynku zamówień publicznych - powiedział w piątek szef MRiT Waldemar Buda. Dodał, że resort podejmuje działania mające wspierać przedsiębiorców, szczególnie tych z sektora małych i średnich firm.

Jak poinformowało PAP Ministerstwo Rozwoju i Technologii, resort prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami działającymi na rynku zamówień publicznych.

"Kontynuujemy dialog z uczestnikami rynku zamówień publicznych w celu wypracowania kierunku dalszych działań ze strony rządu w związku z obecną sytuacją gospodarcza i społeczną, która wpływa nie tylko na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, ale również na jej rentowność. W ministerstwie podejmujemy działania mające wspierać przedsiębiorców, szczególnie tych należących do sektora MŚP. Jesteśmy z nimi w stałym dialogu" - wskazał Waldemar Buda podczas piątkowej debaty w MRiT, w trakcie której omówiono potrzeby uczestników rynku zamówień publicznych w kontekście aktualnych warunków rynkowych.

Według resortu jednym z obszarów gospodarki, który w ostatnim czasie szczególnie odczuwa dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym jest rynek zamówień publicznych. Zwrócono uwagę, że obecna sytuacja gospodarcza i społeczna, spowodowana nie tylko pandemią COVID-19, ale także wojną w Ukrainie, szczególnie dotyka branżę budowlaną.

Jak przekazał resort, "przedsiębiorcy wysuwają coraz częściej wobec zamawiających żądania waloryzacji wynagrodzeń w ramach realizowanych kontraktów, w celu dostosowania ich do aktualnych warunków rynkowych". Dodano, że kwestie związane z dopuszczalnością i zasadami waloryzacji wynagrodzeń wykonawców wywołują wiele wątpliwości wśród uczestników rynku. Zdaniem resortu w wielu przypadkach przyczynia się to "do braku konsensusu pomiędzy stronami zawartych umów"

"Chcemy utrzymać stabilność na rynku zamówień publicznych. Perspektywa wstrzymania wykonania udzielonych zamówień to scenariusz niepożądany nie tylko dla strony publicznej, lecz przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla których wiązałby się on z istotnymi problemami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej" - stwierdził Buda.

Jak zaznaczył minister, resort podejmuje "starania ukierunkowane na ograniczenie negatywnego wpływu obecnych warunków rynkowych na proces realizacji zamówień".

Buda zaznaczył, że w obowiązującym prawie zamówień publicznych są rozwiązania umożliwiające modyfikowanie zawartych umów, także w zakresie wynagrodzenia wykonawców. "Mamy regulacje dedykowane zmianom zawartych umów, jak i regulacje dotyczące obowiązkowych oraz fakultatywnych klauzul waloryzacyjnych" - wskazał.

Jak przekazał resort, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców i eksperci. "Propozycje zgłoszone w trakcie debaty zostaną szczegółowo przenalizowane przez Ministerstwo w toku dalszych prac" - podano.

Obowiązujące od 2021 r. Prawo zamówień publicznych kompleksowo reguluje zasady udzielania zamówień publicznych, począwszy od momentu planowania, poprzez przygotowanie postępowania, procedurę wyboru wykonawcy, po realizację zawartej umowy i jej ewaluację. Jednym z kluczowych rozwiązań jest zwiększenie znaczenia współpracy między zamawiającym i wykonawcą.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl